متنازعہ ٹویٹس :ہادی علی چٹھہ کی درخواست خارج، ایمان مزاری کو وکیل کرنے کیلئے مہلت کی استدعا منظور
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازعہ ٹویٹس کیس میں۔۔۔
سٹیٹ کونسل کو ہٹانے کی ہادی علی چٹھہ کی درخواست خارج کرتے ہوئے ایمان مزاری کی وکیل کرنے کی مہلت کی استدعا منظور کرلی۔ سماعت کے دوران ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ عدالت میں پیش ہوئے ،عدالت نے ہادی علی چٹھہ کی جانب سے سٹیٹ کونسل کو ہٹانے کی درخواست خارج کر دی، ایمان مزاری کی جانب سے وکیل کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا، عدالت نے کیس کی سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی۔