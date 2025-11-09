صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متنازعہ ٹویٹس :ہادی علی چٹھہ کی درخواست خارج، ایمان مزاری کو وکیل کرنے کیلئے مہلت کی استدعا منظور

  • پاکستان
متنازعہ ٹویٹس :ہادی علی چٹھہ کی درخواست خارج، ایمان مزاری کو وکیل کرنے کیلئے مہلت کی استدعا منظور

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازعہ ٹویٹس کیس میں۔۔۔

 سٹیٹ  کونسل کو ہٹانے کی ہادی علی چٹھہ کی درخواست خارج کرتے ہوئے ایمان مزاری کی وکیل کرنے کی مہلت کی استدعا منظور کرلی۔ سماعت کے دوران ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ عدالت میں پیش ہوئے ،عدالت نے ہادی علی چٹھہ کی جانب سے سٹیٹ کونسل کو ہٹانے کی درخواست خارج کر دی، ایمان مزاری کی جانب سے وکیل کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا، عدالت نے کیس کی سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak