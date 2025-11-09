بلوچستان میں زلزلے کے جھٹکے ، شدت 5 ریکارڈ
زلزلہ رات 2 بجکر 45 منٹ پر آیا، جسے دور دراز تک کئی علاقوں میں محسوس کیا گیا شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے نکل آئے ، کئی گھنٹے کھلے آسمان تلے گزارے
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)بلوچستان کے مختلف اضلاع میں رات گئے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ، جن کی شدت زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر 5 اعشاریہ صفر ریکارڈ کی گئی ،زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ رات 2 بج کر 45 منٹ پر آیا جس کے جھٹکے زیارت، ہرنائی، زردالو، کھوسٹ، شاہرگ، مسلم باغ، خانوزئی، کان مہترزئی، رود ملازئی اور سرخاب سمیت کئی علاقوں میں محسوس کیے گئے ۔اس کے علاوہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے بعض علاقوں میں بھی ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ، تاہم زلزلے کے باعث کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ۔زلزلے کے جھٹکوں کے دور ان شہری کلمہ طیبہ اور درودشریف کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور کئی گھنٹے کھلے آسمان تلے گزارے ۔