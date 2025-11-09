صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان میں زلزلے کے جھٹکے ، شدت 5 ریکارڈ

  • پاکستان
بلوچستان میں زلزلے کے جھٹکے ، شدت 5 ریکارڈ

زلزلہ رات 2 بجکر 45 منٹ پر آیا، جسے دور دراز تک کئی علاقوں میں محسوس کیا گیا شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے نکل آئے ، کئی گھنٹے کھلے آسمان تلے گزارے

کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)بلوچستان کے مختلف اضلاع میں رات گئے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ، جن کی شدت زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر 5 اعشاریہ صفر ریکارڈ کی گئی ،زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ رات 2 بج کر 45 منٹ پر آیا جس کے جھٹکے زیارت، ہرنائی، زردالو، کھوسٹ، شاہرگ، مسلم باغ، خانوزئی، کان مہترزئی، رود ملازئی اور سرخاب سمیت کئی علاقوں میں محسوس کیے گئے ۔اس کے علاوہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے بعض علاقوں میں بھی ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ، تاہم زلزلے کے باعث کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ۔زلزلے کے جھٹکوں کے دور ان شہری کلمہ طیبہ اور درودشریف کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور کئی گھنٹے کھلے آسمان تلے گزارے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ منفی رجحان کے ساتھ ختم

سونے کی قیمت میں کمی 600روپے فی تولہ سستا

شپنگ کارپوریشن:بیڑا 60 جہازوں تک بڑھانے کا ہدف مقرر

کراچی و لاہور چیمبرز ملکی اقتصادی بحالی مستحکم بنانے پر متفق

پورٹ قاسم:چینی، سیمنٹ کی اترائی تیزتر بنانے کا آغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak