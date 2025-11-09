صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تکنیکی وجوہات، پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن تاحال متاثر

  • پاکستان
3 پروازیں منسوخ ،متعددفلائٹس ایک سے 7گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہوئیں

لاہور (نیوز رپورٹر )تکنیکی وجو ہات پر پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن کئی روز سے متاثر ہے ،گزشتہ روز بھی 3 پروازیں منسوخ جبکہ متعدد تاخیر کا شکار ہوئیں۔ کراچی سے دوبئی کی پرواز پی کے 213 ،کراچی سے ملتان کی پی کے 330 ،پشاور سے شارجہ کی پرواز پی کے  257 منسوخ کرنا پڑگئیں جبکہ تاخیر کا شکار ہونیوالی پروازوں میں کراچی سے اسلام آباد کی پرواز پی کے 300 ،کراچی سے لاہور کی پرواز پی کے 302 ،کراچی سے کوئٹہ کی پرواز پی کے 310 ،کراچی سے لاہور کی پرواز پی کے 304 ،کراچی سے مدینہ کی پرواز پی کے 743 ، اسلام آباد سے کوئٹہ کی پرواز پی کے 325 ، اسلام آباد سے العین کی پرواز پی کے 143 ، لاہور سے کراچی کی پرواز پی کے 303 ، لاہور سے کراچی کی پرواز پی کے 305 ،پشاور سے ابو ظہبی کی پرواز پی کے 217شامل ہیں جو ایک سے 7گھنٹے تک تاخیر کا شکارہوئیں ۔

