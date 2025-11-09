تکنیکی وجوہات، پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن تاحال متاثر
3 پروازیں منسوخ ،متعددفلائٹس ایک سے 7گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہوئیں
لاہور (نیوز رپورٹر )تکنیکی وجو ہات پر پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن کئی روز سے متاثر ہے ،گزشتہ روز بھی 3 پروازیں منسوخ جبکہ متعدد تاخیر کا شکار ہوئیں۔ کراچی سے دوبئی کی پرواز پی کے 213 ،کراچی سے ملتان کی پی کے 330 ،پشاور سے شارجہ کی پرواز پی کے 257 منسوخ کرنا پڑگئیں جبکہ تاخیر کا شکار ہونیوالی پروازوں میں کراچی سے اسلام آباد کی پرواز پی کے 300 ،کراچی سے لاہور کی پرواز پی کے 302 ،کراچی سے کوئٹہ کی پرواز پی کے 310 ،کراچی سے لاہور کی پرواز پی کے 304 ،کراچی سے مدینہ کی پرواز پی کے 743 ، اسلام آباد سے کوئٹہ کی پرواز پی کے 325 ، اسلام آباد سے العین کی پرواز پی کے 143 ، لاہور سے کراچی کی پرواز پی کے 303 ، لاہور سے کراچی کی پرواز پی کے 305 ،پشاور سے ابو ظہبی کی پرواز پی کے 217شامل ہیں جو ایک سے 7گھنٹے تک تاخیر کا شکارہوئیں ۔