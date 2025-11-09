علیمہ خان اور عظمی ٰ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور دیگر کے خلاف 4 اکتوبر کے احتجاج کیس میں طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پر۔۔۔
بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹِ گرفتاری جاری کر دیئے ،گزشتہ روز کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دئیے کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی جانب سے مسلسل عدم پیشی کے باعث وارنٹِ گرفتاری جاری کئے جا رہے ہیں،عدالت نے پولیس کو حکم دیا کہ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کیا جائے ،علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے ،عدالت نے کیس کی مزید سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی۔