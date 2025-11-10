27 ویں ترمیم : وزیراعظم کا استثنیٰ لینے سے انکار : قانون، عوام کی عدالت میں جوابدہ ہوں: شہباز شریف مسودہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے منظور، اپوزیشن کا بائیکاٹ، حکومتی اتحادیوں کی ترامیم منظور نہ ہوسکیں
حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ ، مشکور ہوں قومی مفاد میں سب نے ملکر کوشش کی :وزیر اعظم ،سپیکر کا بھی استثنیٰ سے انکار،کمیٹی نے شق وار 49 ترامیم منظورکیں سینیٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ ، تلخ کلامی ، آئین میں ترمیم کسی عمارت کی بنیاد سے چھیڑ چھاڑ،جعلی پارلیمنٹ ترمیم کرنے کیلئے با اختیار نہیں،ترمیم کی مخالفت کرینگے :علی ظفر،حامد خان ہمت ہے تو بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں وہاں شادی کر لو:مسروراحسن ،تمام جماعتیں ووٹ کا حق استعمال کریں :وزیر قانون ،آئینی ترمیم آج سینٹ سے منظور ہونے کا امکان
اسلام آباد(وقائع نگار خصوصی ،اپنے رپورٹر سے ،نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) سینیٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی برائے قانون و انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم کا پورا ڈرافٹ منظور کرتے ہوئے شق وار 49 ترامیم کی منظوری دے دی،وزیراعظم نے استثنیٰ لینے سے انکار کردیااورکہاکہ قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہوں ،جس پر تجویز مسودے سے نکال دی گئی جبکہ اتحادی جماعتوں کی ترامیم بھی منظور نہ ہوسکیں ،اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ،مجوزہ بل آج سینیٹ سے منظور ہونے کا امکان ہے ۔سینیٹ اجلاس میں ترمیم پر بحث کے دوران اپوزیشن نے احتجاج اورشورشرابہ کیا جبکہ تلخ کلامی بھی کی گئی ۔وزیراعظم شہباز شریف نے حکومتی اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں گزشتہ روز عشائیہ دیا ۔تفصیلات کے مطابق سینیٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس فاروق ایچ نائیک اور محمود بشیر ورک کی سربراہی میں ہوااور8گھنٹے تک جاری رہا۔
سینیٹر طاہر خلیل سندھو، سینیٹر ہدایت اللہ، سینیٹر شہادت اعوان، سینیٹر ضمیر حسین گھمرو، علی حیدر گیلانی، سائرہ افضل تارڑ، بلال اظہر کیانی، سید نوید قمر اور ابرار شاہ کمیٹی اجلاس میں شریک ہوئے ،سیکرٹری وزارت قانون و انصاف راجہ نعیم اکبر اور دیگر افسر بھی اجلاس میں موجود تھے ۔اپوزیشن جماعتوں نے کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا، پاکستان تحریک انصاف ،جمعیت علماء اسلام ف، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مجلس وحدت مسلمین کے ارکان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ۔ذرائع کے مطابق اجلاس میں مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے مجوزہ آئینی ترمیم کا پورا ڈرافٹ منظور کرلیا، کمیٹی نے شق وار 49 ترامیم کی منظوری دے دی تاہم اجلاس میں حکومتی اتحادی جماعتوں کی جانب سے پیش کی گئی چاروں ترامیم منظور نہ ہوسکیں ، ایم کیو ایم نے بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے متعلق آرٹیکل 140 اے میں ترامیم دیں جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کی صوبائی نشستوں میں اضافے کی ترامیم بھی منظور نہ ہوسکیں ۔مسلم لیگ ق کی ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم سے متعلق ترمیم جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کی خیبر پختونخوا صوبے کا نام تبدیل کرنے کی ترامیم بھی زیرغور رہیں ۔
ایم کیو ایم کی بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ دینے سے متعلق ترمیم پر اتفاق کرلیا گیا، پارلیمانی کمیٹی نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام، ججز تقرری کے طریقہ کار ،چیف جسٹس آئینی عدالت کی تعیناتی کی مدت تین سال اورریٹائرمنٹ عمر کی حد 68سال کرنے کی تجاویز منظور کر لیں ۔آرٹیکل 243 میں ترامیم میں چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبرسے ختم کرنے اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ شامل کرنے کی منظوری دیدی ۔آرٹیکل 93 میں ترمیم، وزیرِاعظم کو سات مشیروں کی تقرری کا اختیار جبکہ آرٹیکل 130 میں ترمیم سے وزرائے اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد میں اضافہ کی بھی پارلیمانی کمیٹی نے منظوری دی ۔زیرالتوا مقدمات کے فیصلے کی مدت 6 ماہ سے بڑھا کرایک سال کرنے کی ترمیم منظور کرلی گئی، ایک سال تک مقدمے کی پیروی نہ ہونے پر اسے نمٹا ہوا تصورکیا جائے گا۔وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہاہے کہ منتخب وزیراعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہوتاہے ،اس لئے 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی استثنیٰ نہیں چاہئے ۔
وزیرا عظم نے ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہاکہ آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا ہے کہ میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیراعظم کے استثنیٰ کے حوالے سے ترمیمی شق سینیٹ میں پیش کی جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ انہوں نے کہاکہ سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے انہیں یہ ترمیم فی الفور واپس لینے کی ہدایت کی ہے ،منتخب وزیراعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جوابدہ ہے ۔ وزیراعظم کے اس بیان پر ان کے استثنیٰ کی تجویز مسودے سے نکال دی گئی ۔ سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت کسی بھی قسم کا استثنیٰ لینے کی تجویز کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے اس کا منصب کچھ بھی ہو،قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہئے ۔ یہ بیان قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین محمود بشیر ورک کی جانب سے ایک تجویز کے جواب میں آیا جوانہوں نے سینیٹ اور قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قانون و انصاف کے مشترکہ اجلاس کے دوران پیش کی ۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی فاروق نائیک نے کہا ہر جماعت کو رائے دینے کا حق ہے ، جس کی جو رائے ہوگی اس پر غور کریں گے ۔
کمیٹی نے بنیادی مسودے کی منظوری دے دی ہے ، کمیٹی نے کچھ ترامیم کا اختیار مجھے اور وزیر قانون کو دیا ہے ، میٹنگ میں کچھ تجاویز آنے کے بعد مسودے میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔کابینہ سے منظور شدہ 27 ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آج ایوان بالامیں پیش کردیا جائے گا ،سینیٹ کا اجلاس آج صبح 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو گا، سینیٹر فاروق ایچ نائیک 27ویں آئینی ترمیم پرمشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرینگے جس کی آج ہی منظوری کا امکان ہے ،اجلاس میں دیگر قراردادیں اور بل بھی پیش کئے جائیں گے ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ پارلیمانی جماعتوں کو ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہئے ، پارلیمانی کمیٹی نے اپوزیشن کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کیا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کاکہناتھاکہ اتحادی جماعتوں کی ترامیم پر وقت مانگا ہے ، ترمیم کا مجوزہ ڈرافٹ آج سینیٹ اجلاس میں منظوری کیلئے پیش کیا جائے گا۔ صدر اور دیگر عہدوں کیلئے استثنیٰ سے متعلق فنکشنز مختلف ہیں،فنکشنز مختلف ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم ایسا کوئی استثنیٰ نہیں چاہتے ،اس لئے اس حوالے سے ترمیم واپس لے لی گئی ۔ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب نے متفقہ طور پر ان ترامیم پر اپنی رائے دی ہے یہ بہت خوش آئند ہے ، اس میں 243 سمیت سب چیزیں شامل ہیں، آج سینیٹ میں رپورٹ آئے گی تو پتہ لگ جائے گا۔
دوسری طرف سینیٹ میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے 27 ویں آئینی ترمیم کو مسترد کردیا جبکہ حکومتی ارکان نے ا سکی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے صرف وہ پہلو رکھا جو اسے پسند ہے ، اپوزیشن کنفیوژن کا شکار ہے ۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر نے ایوان میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث کے دوران 27 ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کا اعلان کردیا اور درخواست کی کہ تمام پارلیمانی جماعتیں ساتھ دیں ۔ان کا کہناتھاکہ آئین میں ترمیم کسی عمارت کی بنیاد سے چھیڑ چھاڑ ہے ،پی ٹی آئی 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کرتی ہے ،چند لوگوں کو بچانے کیلئے پوری عدلیہ اور آئین کا بیڑا غرق کیا جارہا ہے جسے ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے ،جعلی پارلیمنٹ ترمیم کرنے کیلئے با اختیار نہیں ہے ۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ جب بھی کوئی ایسی ترمیم لائے گا تو اسے فارم 47 یادآئے گا،ان کی تقریر کے دوران لیگی سینیٹرزکے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی ۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر حامدخان نے کہاہے کہ 27ویں آئینی ترامیم سے عدلیہ کی بالادستی اور خودمختاری پر ضرب پڑے گی جو بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے ۔نور الحق قادری نے کہا ہے کہ آج تک آئین پر جتنے حملے ہوئے ہیں، یہ حملہ تاریخ میں سب سے بد ترین ہے ،عدلیہ کی آزادی کو چھینا جانا جارہا ہے ۔
طلحہ محمود نے کہا ہے کہ یہ ترمیم وقت کی ضرورت ہے ، ملک چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے ۔ سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ جو قانون سازی کرنی ہے کریں عمران پر بات نہیں کریں، سہیل آفریدی نے غلطی باتیں کی ہیں، اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کرائیں گے تو یہ سب کچھ کریں گے ۔سینیٹر سرمد علی نے کہاہے کہ پی ٹی آئی بیانیہ بنانے میں ماہر ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت میثا ق جمہوریت کا حصہ تھی، آئینی عدالت ان کا مسئلہ نہیں ، انکا مسئلہ مخصوص ججز ہیں،ان کی مرضی کے جج آجائیں تو سب ٹھیک ہے ۔دنیش کمار نے کہا ہے کہ وزیراعظم سینیٹ سے ہونا چاہئے ، غیر مسلمان وزیر اعظم کیوں نہیں ہوتے ہیں،اس طرح کی ترمیم لائیں کہ غیر مسلم بھی صدر پاکستان اور وزیراعظم بن سکے ۔ سینیٹر افنان اللہ نے اپوزیشن پر لفظوں کی خوب گولہ باری کی اور آئینی ترمیم کو تاریخی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ترامیم سے پارلیمان مضبوط ہوئی،پی ٹی آئی والوں نے عمران کے حوالے سے بات کی ، ترمیم پر بات نہیں کی ۔ انہوں نے 33 بل اور11 صدارتی حکم نامے پندرہ منٹ میں منظور کرائے اور اب جمہوریت یاد آتی ہے ،یہ بتائیں آرٹی ایس کس کیلئے بٹھایا گیا تھا۔
سینیٹر مسرور احسن کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان نے شورشرابہ کیا۔چیئرمین سینیٹ مسلسل ارکان کو خاموش کرانے کی کوشش کرتے رہے مگر ایوان میں شور شرابہ جاری رہا۔ مسرور احسن نے اپوزیشن ارکان کو کنفیوژڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ کو اعزازات مل رہے تھے ، ہمیں پھانسیاں دی جا رہی تھیں۔انہوں نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمت ہے تو بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں وہاں شادی کر لو۔ان کاکہناتھاکہ پیپلز پارٹی بات چیت پر یقین رکھتی ہے اور اسی سے جمہوریت مضبوط ہوگی ،علی ظفر کمیٹی میں جا کر بیٹھیں اور بات چیت میں حصہ لیں۔ مسلم لیگ ن کے رہنما اور سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ اپوزیشن نے آج عدلیہ کے حق میں تقاریر کیں،سینیٹر علی ظفر کے ساتھ میرا احترم، محبت اور ڈسپلن کا رشتہ ہے ، اپنی تقریر میں ایک وکیل کے طور پر اْنہوں نے ہمیں اپنا پسندیدہ رْخ دکھایا۔ وہ رُخ جس نے پاکستان پر زخم لگائے اور عدلیہ کو عدالتی نظام کا حصہ ہونے کی بجائے ایک پارٹی کے آلہ کار بنے ، میں نہیں کہتا کہ ہمیں ان سے انتقام لینا ہے مگر نظام میں بہتری لانا ضروری ہے ۔اپوزیشن نے ترمیم کی صرف ایک شق پر بات کی ہے ، اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن نے باقی تمام شقوں کو تسلیم کر لیا ہے ۔
بعدازاں وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف نے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیااور ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے عمل میں ان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔وزیر اعظم نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کے مشکور ہیں،تمام اتحادی جماعتوں نے اس قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا۔وفاق کی مضبوطی، ملک کے وسیع مفاد، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے اور گورننس کو بہتر کرنے کے لئے 27ویں آئینی ترمیم کیلئے ہم سب نے مل کر کوشش کی۔ان کاکہناتھاکہ اس حکومت کے دوران حاصل کئے گئے تمام سنگ میل حکومت اور اتحادی جماعتوں کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہیں، پاکستان کی سفارتی کامیابیاں اور دنیا میں نام تمام اتحادی جماعتوں کے مابین ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کی عکاس ہے ۔
ہم سب کی مشترکہ کوششوں کی بدولت پاکستان کو شاندار مقام حاصل ہوا ہے ۔ ملکی معاشی صورتحال میں بتدریج بہتری ہو رہی ہے ،اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں سیاسی و معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی.ملک کی ترقی و خوشحالی کیلئے سب کو مل کر کام کرنا ہے ۔عشائیہ میں وفاقی وزراء ،پاکستان مسلم لیگ ن، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچستان عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹرز نے شرکت کی۔شہباز شریف نے سینیٹ میں ستائیسویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کی درخواست کی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں آج ناشتے پر مدعو کرنے کا اعلان کیا ۔