پاک افغان کشیدگی: ترک وفد آئندہ ہفتے پاکستان آئیگا: طیب اردوان، اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب کا رابطہ، ثالثی کی پیشکش
وفد وزیر خارجہ ، وزیر دفاع اور انٹیلی جنس چیف پر مشتمل :ترک صدر ، پائیدار امن کیلئے مزید مذاکرات کی ضرورت :عباس عراقچی ،وزیر خارجہ نے پیش رفت سے آگاہ کیا طالبان حکومت میں مخالف لابی سرگرم ، 4برسوں میں افغان سرزمین سے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ، ٹی ٹی پی سمیت کسی دہشتگرد گروہ سے مذاکرات نہیں کرینگے :دفتر خارجہ
انقرہ (دنیا نیوز ،این این آئی )ترک صدر رجب طیب اردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکیہ کے وزیرِ خارجہ حکان فیدان، وزیرِ دفاع یشار گولر اور انٹیلی جنس چیف ابراہیم قالن اگلے ہفتے اسلام آباد کا دورہ کریں گے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات چیت کی جا سکے ۔صدر اردوان نے یہ اعلان اتوار کے روز آذربائیجان سے واپسی پر صحافیوں سے گفتگو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان وفد بغیر کسی واضح منصوبے کے مذاکرات میں شریک ہوا اور تحریری معاہدے پر دستخط کرنے سے گریز کیا۔ذرائع کے مطابق استنبول میں ہونے والے پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہوگئے تھے ، مذاکرات میں فریقین سرحد پار دہشت گردی کی نگرانی کے طریقہ کار پر اتفاق نہ کر سکے۔
اسلام آباد (وقائع نگار ، مانیٹرنگ ڈیسک) نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا، اس دوران دوطرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا، ایرانی وزیرِ خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذاکرات جاری رکھنے اور اختلافات کے پرامن حل پر زور دیا۔ایران نے پاک۔افغان کشیدگی میں کمی اور خطے کے استحکام کیلئے ہر ممکن تعاون اور ثالثی کی پیشکش کی۔ ایرانی وزیرِ خارجہ نے دونوں برادر، ہمسایہ اور مسلم ممالک کے دیرینہ دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور مزید گہرا کرنے کا پختہ عزم رکھتا ہے ۔
عباس عراقچی نے افغانستان اور پاکستان کشیدگی پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ دونوں ممالک کو اختلافات کے حل اور تناؤمیں کمی کیلئے مزید مذاکرات جاری رکھنے کی ضرورت ہے ۔اسحاق ڈار نے پاکستان ، افغانستان مذاکرات اور پیش رفت سے ایرانی ہم منصب کو آگاہ کیا اور خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔دونوں وزرائے خارجہ نے ان امور پر مشاورت کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ادھر پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے اپنے جاری بیان میں کہا ہے کہ پاکستان ، افغانستان مذاکرات کا تیسرا دور برادر ممالک ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں استنبول میں مکمل ہوا ،پاکستان نے ان دونوں ممالک کی مخلصانہ کاوشوں کی بھرپور قدر و تحسین کی ،مذاکرات کے دوران افغان طالبان وفد نے وعدوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور غیر سنجیدہ بیانات اور الزام تراشی کے ذریعے ماحول خراب کیا،طالبان حکومت کے اندر لابی پاکستان سے تعلقات خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے ۔
انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ چار برسوں کے دوران جب سے طالبان حکومت افغانستان میں برسرِ اقتدار آئی، افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا ، پاکستان نے اس دوران بے پناہ جانی نقصان اٹھانے کے باوجود حد درجہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور جوابی کارروائی سے گریز کیا۔ پاکستان کو توقع تھی طالبان حکومت وقت کے ساتھ ان حملوں کو روکنے کیلئے ٹھوس اقدامات کرے گی اور افغان سرزمین پر موجود ٹی ٹی پی عناصر کے خلاف کارروائی کرے گی لیکن ایسا نہیں ہوا ،پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ مثبت انداز میں روابط بڑھانے کی کوشش کی تاہم ان تمام کوششوں کے جواب میں طالبان حکومت کی طرف سے صرف کھوکھلے وعدے اور عدمِ عمل دیکھنے میں آئے ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان کی بنیادی توقع یہ تھی کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن طالبان حکومت اس پر عملدرآمد میں ناکام رہی،اکتوبر 2025 میں پاکستان کا ردعمل اس عزم کا اظہار تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کیلئے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔
انہوں نے واضح کیا کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ریاستِ پاکستان اور عوام کے دشمن ہیں اور جو کوئی بھی ان کی حمایت یا معاونت کرتا ہے وہ پاکستان کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ مذاکرات کے پہلے دور میں فریقین کے درمیان باہمی تعاون کے اصولوں پر اتفاق ہوا اور پاکستان نے عارضی جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی ،تاہم استنبول میں دوسرے اور تیسرے دور میں طالبان نمائندوں نے عملی اقدامات سے گریز کیا اور الزام تراشی اور اشتعال انگیزی کے ذریعے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے اس بنیادی مؤقف پر قائم ہے کہ افغان سرزمین پر موجود دہشت گرد عناصر کے خلاف ٹھوس اور قابلِ تصدیق اقدامات کئے جائیں اور ایک مؤثر نگرانی کا نظام قائم کیا جائے تاکہ ان کی سرگرمیوں پر قابو پایا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت افغان سرزمین میں موجود دہشت گردوں کے مسئلے کو انسانی مسئلہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ حقیقت میں یہ دہشت گرد 2015 کے آپریشن ضربِ عضب کے بعد افغانستان فرار ہوئے تھے اور اب وہیں سے پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں ۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے طالبان حکومت سے ان دہشت گردوں کی حوالگی کا بارہا مطالبہ کیا مگر طالبان حکومت اس سے انکار کر رہی ہے ، جس سے یہ مسئلہ صلاحیت سے زیادہ نیت کا بن چکا ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی پاکستانی شہری کو واپس لینے کیلئے تیار ہے ، بشرطیکہ انہیں طورخم یا چمن بارڈر پر باضابطہ طور پر حوالہ کیا جائے نہ کہ اسلحہ و گولہ بارود کے ساتھ سرحد پار دھکیلا جائے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کابل میں قائم کسی بھی حکومت سے بات چیت سے کبھی گریز نہیں کرتا لیکن پاکستان کسی دہشت گرد گروہ چاہے وہ ٹی ٹی پی کا ہو یا بی ایل اے سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ طالبان حکومت کے اندر بعض عناصر ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں، جنہیں غیر ملکی حمایت بھی حاصل ہے ، یہ عناصر اپنی داخلی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان مخالف بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان میں طالبان کے اس پروپیگنڈے کے برعکس افغان پالیسی پر کوئی اختلاف نہیں ۔
پاکستان اپنے تمام داخلی مسائل سے باخبر اور انہیں حل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور اسی تناظر میں بارہا طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی حمایت بند کرے ۔ ترجمان نے کہا کہ طالبان حکومت کے بعض عناصر پاکستان میں پشتون قوم پرستی کو بھڑکانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں حالانکہ پاکستان میں پشتون برادری متحرک اور بااثر طبقہ ہے جو ہر شعبے میں قائدانہ کردار ادا کر رہی ہے ،طالبان حکومت کو پاکستان میں لسانی یا نسلی تفرقہ پیدا کرنے کے بجائے اپنی حکومت پر توجہ دینی چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت دہشت گردی کو پاکستان کا داخلی مسئلہ قرار دیتی ہے مگر یہ حقیقت نظرانداز کرتی ہے کہ افغانستان میں ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف حملوں کو شرعی جواز فراہم کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر سرگرم دہشت گرد گروہوں میں افغان شہریوں کی بڑی تعداد شامل ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج، پارلیمنٹ اور عوام دہشت گردی کے خاتمے کیلئے متحد ہیں،پاکستان دوطرفہ اختلافات کے حل کیلئے ڈائیلاگ و سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے ،تاہم افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ اولین شرط ہے ،پاکستان کے عوام اور مسلح افواج اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کرنے اور اس کے حامیوں، مددگاروں اور مالی معاونوں کے خلاف بھرپور کارروائی کیلئے پرعزم ہیں۔