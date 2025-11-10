مریم نواز برازیل پہنچ گئیں، کاپ 30 کانفرنس میں ماحولیاتی بہتری پر خطاب کریں گی
کلائمیٹ ریزیلینس ، ستھرا پنجاب، الیکٹرک گاڑیوں اور جنگلی حیات کے فروغ کا وژن اجاگر کیا جائیگا مریم نواز دورہ کے دوران عالمی رہنماؤں، ماحولیاتی اداروں کی قیادت اور ماہرین سے بھی ملاقات کرینگی
لاہور(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز عالمی کاپ 30 کانفرنس میں شرکت کیلئے برازیل پہنچ گئیں ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیرتعلیم رانا سکندرحیات اور وزیر لوکل گورنمنٹ ذیشان رفیق بھی وزیراعلیٰ کے ہمراہ ہیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کاپ 30 کانفرنس میں پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے وژن اور اقدامات پر کلیدی خطاب کریں گی ۔ وزیراعلیٰ کلائمیٹ ریزیلینس، ستھرا پنجاب، الیکٹرک گاڑیوں، جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ و فروغ کا وژن اجاگر کریں گی ۔کاپ 30 کانفرنس 21 نومبر تک جاری رہے گی -وزیراعلیٰ پنجاب دورہ برازیل کے دوران عالمی رہنماؤں، بین الاقوامی ماحولیاتی اداروں کی قیادت اور ماہرین سے بھی ملاقات کریں گی۔
علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش پر مریم نوازنے کہا کہ پنجاب اوراہل پنجاب مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی فکری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اقبال کے افکارپر عمل پیرا ہونے سے ہی پاکستان ایک اعتدال پسند اور فلاحی ریاست بنے گا، اقبال نے اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا شعوراور نوجوانوں کیلئے فکر انگیزپیغام دیا۔مریم نواز نے کہا کہ قوم کیلئے خودداری کادرس اقبال کا بہت بڑا احسان ہے ، فلسفہ خود داری پر عمل اقبال سے اظہار محبت کا بہترین طریقہ ہے ، اقبال کے تصور پاکستان کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے ، اقبال کے افکار پر عمل پیرا ہو کر آزادانہ، منصفانہ اور عادلانہ معاشی و سماجی نظام قائم کرنا وقت کی ضرورت ہے ۔مریم نواز نے کہا کہ اقبال کے فکر و فلسفہ کی حقیقی تعبیرسے ہی پاکستان سیاسی، معاشی، مذہبی اور معاشرتی لحاظ سے دنیا میں ممتاز مقام حاصل کرے گا،آج کے دن ہمیں بحیثیت قوم علامہ اقبال کے افکار کو مشعل راہ بنانے کے عزم کا اعادہ کرنا ہے ۔