صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ساحرشمشاد کا دورہ سعودی عرب ، جنرل فیاض سے ملاقات

  • پاکستان
جنرل ساحرشمشاد کا دورہ سعودی عرب ، جنرل فیاض سے ملاقات

عالمی اور علاقائی صورتحال، دوطرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال جنرل ساحر کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے بھی نوازا گیا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحرشمشاد مرزا کا سعودی عرب کا دورہ کیا۔ جہاں سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات میں پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل فیاض بن حمید الرویلی  نے عالمی اور علاقائی صوتحال، دوطرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے پائیدار دفاعی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کا عزم دہرایا۔ جنرل ساحر شمشاد کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسیلنٹ کلاس سے بھی نوازا گیا۔سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاک سعودی عرب تعلقات مضبوط بنانے میں چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کی خدمات کا اعتراف کیا۔ جنرل فیاض نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak