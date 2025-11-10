جنرل ساحرشمشاد کا دورہ سعودی عرب ، جنرل فیاض سے ملاقات
عالمی اور علاقائی صورتحال، دوطرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال جنرل ساحر کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے بھی نوازا گیا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحرشمشاد مرزا کا سعودی عرب کا دورہ کیا۔ جہاں سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات میں پاک سعودی عرب برادرانہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے عالمی اور علاقائی صوتحال، دوطرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے پائیدار دفاعی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کا عزم دہرایا۔ جنرل ساحر شمشاد کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسیلنٹ کلاس سے بھی نوازا گیا۔سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ پاک سعودی عرب تعلقات مضبوط بنانے میں چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی کی خدمات کا اعتراف کیا۔ جنرل فیاض نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔