27ویں ترمیم کو آئینی کہا جا سکتا ہے نہ جمہوری، سہیل آفریدی
ترمیم انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی اختیارات کے توازن کو بگاڑنے کی کوشش ترمیم پر دوبارہ غور کیا جائے ، میڈیا سے گفتگو،بی آر ٹی پشاور کا دورہ، بس میں سفر کیا
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے 27ویں آئینی ترمیم کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس ترمیم کو نہ آئینی کہا جا سکتا ہے اور نہ جمہوری ہے ۔پشاور بی آر ٹی میں سفر کے بعد کارخانو مارکیٹ سٹیشن پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کو روندا جا رہا ہے ، اس میں نہ انصاف ہے اور نہ قانون کی بالادستی ہے ۔انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی بلکہ اختیارات کے توازن کو بگاڑنے کی کوشش ہے ۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ خیبرپختونخوا حکومت اس ترمیم کو مسترد کرتی ہے کیونکہ یہ جمہوری اصولوں اور آئینی روح کے منافی ہے ۔انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم پر دوبارہ غور کیا جائے اور اسے اتفاقِ رائے سے تیار کیا جائے تاکہ ملک میں اداروں کی خودمختاری اور آئین کی بالادستی برقرار رہے ۔قبل ازیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے اتوار کو بی آر ٹی پشاور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے یونیورسٹی آف پشاور سٹیشن سے ٹکٹ لے کر عام شہری کی طرح بس میں سفر کیا۔