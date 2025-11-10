علامہ اقبالؒ کے پیغام کو زندہ و جاوید رکھنا ہوگا : خواجہ آصف
شاعر مشرق کا جشنِ ولادت سیالکوٹ میں ان کے محلے میں منانا انتہائی خوش آئند آج امت مسلمہ بھٹک چکی، غزہ سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک ظلم جاری ہے :گفتگو
سیالکوٹ (مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، قومیں جب اپنے محسنوں کے احسان بھول جاتی ہیں تو وہ اپنی منزل کھو دیتی ہیں،ہمیں علامہ اقبالؒ کے پیغام کو زندہ و جاوید رکھنا ہوگا ، شاعر مشرق علامہ اقبالؒ کا جشنِ ولادت سیالکوٹ میں ان کے محلے میں منانا انتہائی خوش آئند ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اقبال منزل میں یومِ ولادت کی منعقدہ تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت منشا اللہ بٹ ،ممبر صوبائی اسمبلی فیصل اکرام اہل علاقہ اور دیگر شہری بھی موجود تھے ۔
تقریب میں علامہ اقبالؒ کی سالگرہ کا کیک کاٹاگیا اور ان کے ایصالِ ثواب اور ملکی سلامتی کیلئے دعاکی گئی۔وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ علامہ اقبالؒ کے اردو و فارسی کلام کو ہمیشہ زندہ و جاوید رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے فلسفے اور خواب کی عملی تعبیر کیلئے کام کرنا چاہیے ،بدقسمتی سے ہم علامہ اقبالؒ کے اصل پیغام سے دور ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کیلئے الگ وطن کا خواب دیکھا اور پوری زندگی محبت، عزم اور لگن کے ساتھ اس کیلئے کام کیا ۔انہوں نے کہا کہ آج امت مسلمہ بھٹکی ہوئی ہے اور ظلم غزہ سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک جاری ہے ،اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے کہ ہم مظلوم بھائی بہنوں اور بچوں کی مدد کر سکیں اور ان کے حق میں آواز بلند کر سکیں، امت مسلمہ متحد ہو تاکہ وہی مشکلات پوری امت کو گھیر نہ لیں ، جو آج فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو درپیش ہیں۔