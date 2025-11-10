زمین پر قبضے کا جشن، جدید ہتھیاروں سے فائرنگ، ویڈیو وائرل
فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات شروع، ملزمان گرفتاری کی کوششیں جاری:پولیس
راولپنڈی (مانیٹرنگ ڈیسک)راولپنڈی میں زمین پر قبضے کا جشن منانے کیلئے جدید ترین ہتھیاروں سے فائرنگ کرنے کی ویڈیو سامنے آگئی۔ ہوائی فائرنگ کا واقعہ تھانہ دھمیال کے علاقے چکری روڈ فاطمہ کالونی میں پیش آیا جہاں ملزمان زمین پر قبضے کے بعد فائرنگ کرتے رہے ۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں فائرنگ کے دوران 15 سے 20 افراد کو موقع پر دیکھا جاسکتا ہے جو آٹومیٹک ہتھیاروں سے فائرنگ کرتے رہے ۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات شروع کردی گئی ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔