صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنیوالا دوسرا خودکش بمبارافغان نکلا

  • پاکستان
ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنیوالا دوسرا خودکش بمبارافغان نکلا

افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد ایک بار پھر بے نقاب فتنہ الخوارج کے افغان حملہ آور کی شناخت محمد سہیل عرف خباب کے نام سے ہوگئی

اسلام آباد (اے پی پی)افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد ایک بار پھر سامنے آگئے ،30 ستمبر کو فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز(نارتھ) کوئٹہ پر خود کش حملے میں ملوث دوسرا حملہ آور افغان نکلا۔تفصیلات کے مطابق 30 ستمبر کو فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز(نارتھ)کوئٹہ پر خود کش حملے میں ملوث فتنہ الخوارج کے دوسرے خودکش حملہ آور کی شناخت محمد سہیل عرف خباب کے نام سے ہوگئی ہے ،محمد سہیل عرف خباب افغانستان کے صوبہ وردک کے ضلع میدان شہر کا رہائشی تھا۔یاد رہے کوئٹہ ایف سی ہیڈ کوارٹر حملہ میں 8 شہری شہید اور 40 زخمی ہوئے تھے ۔ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ پر حملہ فتنہ الخوارج کے افغان دہشت گردوں کی تازہ ترین شرمناک مثال ہے ۔افغان طالبان رجیم کی عہد شکنی اور دہشت گردوں کی مسلسل پشت پناہی پورے خطے کے لئے خطرہ بن چکی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل سے تعلقات کیلئے فلسطینی ریاست ضروری:سعودیہ

ٹیرف سے اضافی آمدن ٹرمپ کا امریکیوں کو فی کس 2 ہزار ڈالر دینے کا اعلان

اقوام متحدہ :پاکستان کی تخفیف اسلحہ کی 4 قراردادیں منظور

مقبوضہ کشمیر :بڑے پیمانے چھاپہ مارکارروائیاں،500گرفتار

ایرانی شہر مشہد میں پانی کے ذخائر 3 فیصد رہ گئے

عراق :پارلیمانی انتخابات کیلئے ابتدائی ووٹنگ شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak