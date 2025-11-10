ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنیوالا دوسرا خودکش بمبارافغان نکلا
افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد ایک بار پھر بے نقاب فتنہ الخوارج کے افغان حملہ آور کی شناخت محمد سہیل عرف خباب کے نام سے ہوگئی
اسلام آباد (اے پی پی)افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد ایک بار پھر سامنے آگئے ،30 ستمبر کو فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز(نارتھ) کوئٹہ پر خود کش حملے میں ملوث دوسرا حملہ آور افغان نکلا۔تفصیلات کے مطابق 30 ستمبر کو فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز(نارتھ)کوئٹہ پر خود کش حملے میں ملوث فتنہ الخوارج کے دوسرے خودکش حملہ آور کی شناخت محمد سہیل عرف خباب کے نام سے ہوگئی ہے ،محمد سہیل عرف خباب افغانستان کے صوبہ وردک کے ضلع میدان شہر کا رہائشی تھا۔یاد رہے کوئٹہ ایف سی ہیڈ کوارٹر حملہ میں 8 شہری شہید اور 40 زخمی ہوئے تھے ۔ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ پر حملہ فتنہ الخوارج کے افغان دہشت گردوں کی تازہ ترین شرمناک مثال ہے ۔افغان طالبان رجیم کی عہد شکنی اور دہشت گردوں کی مسلسل پشت پناہی پورے خطے کے لئے خطرہ بن چکی ہے ۔