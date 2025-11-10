صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی : پی ٹی آئی کنونشن پر دھاوا ، متعدد کارکن گرفتار و رہا

  • پاکستان
کراچی : پی ٹی آئی کنونشن پر دھاوا ، متعدد کارکن گرفتار و رہا

چھاپے مار کر یوسی چیئرمین سعد اچکزئی، صدر کورنگی ودیگر کو حراست میں لیا پی ٹی آئی کے کسی کارکن یا عہدیدار کو پولیس نے حراست میں نہیں لیا ، پولیس

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک ) کراچی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تحریک انصاف کے متعدد کارکنوں کو حراست میں لیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد رہا کردیا۔ تحریک انصاف کراچی کی ترجمان نے اپنے جاری میں بیان میں الزام عائد کیا کہ پولیس نے اتوار کو پی ٹی آئی کورنگی کنونشن پر دھاوا بول کر کئی مقامی رہنماؤں اور کارکنان کو حراست میں لے لیا۔انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کراچی ڈسٹرکٹ کورنگی کے پرامن کنونشن پر سندھ حکومت کی بوکھلاہٹ عیاں ہوگئی، پولیس نے بلاجواز چھاپے مار کر یوسی چیئرمین سعد اچکزئی، صدر کورنگی ملک نعمان، ولید ہاشمی اور متعدد دیگر کو حراست میں لے لیا۔پی ٹی آئی کراچی کے صدر راجہ اظہر نے کہا کہ یہ جمہوریت نہیں بلکہ سول ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے ، مگر سندھ حکومت نے فسطائیت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ان مظالم کے خلاف پی ٹی آئی کراچی بھر میں شدید احتجاج کرے گی۔ایس ایچ او زمان ٹائون نفیس الرحمن نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن یا عہدیدار کو پولیس نے حراست میں نہیں لیا ۔ پی ٹی آئی کراچی کی ترجمان نے تصدیق کی کہ پولیس نے حراست میں لیے گئے کارکنوں کو رہا کردیا ہے ۔

