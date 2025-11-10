صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمربھر استثنیٰ صرف بادشاہوں کو حاصل : سوشل میڈیا پر بحث

لاہور(دنیا مانیٹرنگ)آئینی استثنیٰ کے معاملے پر سوشل میڈیا پر بھی تبصروں کا سلسلہ جاری ہے۔ صحافی عمر چیمہ نے ایکس پر لکھا آسان لفظوں میں استثنیٰ سے مراد ہے کہ کسی شخص کو چھوا نہیں جا سکتا۔

ہمارے ہاں ہمیشہ سے ایسے لوگ رہے ہیں لیکن اب ہم آئین میں یہ اصول لکھ کر اس کا باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں۔صحافی عامر ضیا نے تبصرہ کیا کہ صدر پاکستان یا کسی بھی حکومتی اہلکار کے لیے تاحیات استثنیٰ پاکستان کے نظام پر سوالیہ نشان ہے ۔ ایماندار اور آئین و قانون پر عمل کرنے والی قیادت کبھی احتسابی عمل سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ جمہوریت اور احتساب کا عمل لازم و ملزوم ہیں۔امریکا میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے لکھا دلچسپ بات یہ ہے کہ رُوس کے سوا دنیا کی کسی ری پبلک کے آئین میں صدر یا کسی اور کو زندگی بھر کے لیے استثنیٰ حاصل نہیں ۔ مقدمات اور عدالتوں سے زندگی بھر کا استثنیٰ صرف بادشاہوں کو حاصل ہوتا ہے ۔انہوں نے یہ طنز بھی کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرح دوسرے بھی اپنے اپنے عہدوں کے لیے تاحیات استثنیٰ لینے سے انکار کر دیں تو کتنا اچھا ہو۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 248 صدر کو اپنے عہدے کی مدت کے دوران کسی بھی فوجداری کارروائی سے استثنیٰ دیتا ہے۔

