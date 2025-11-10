افتخار چیمہ وزیرآباد میں سپردخاک ، وزیراعظم اور وزیراعلیٰ پنجاب کا اظہار افسوس
وزیرآباد (اے پی پی)سابق ایم این اے جسٹس(ر) افتخار احمد چیمہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں ملک بھرسے سیاسی قائدین و کارکنوں، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی،ججز، اعلیٰ انتظامی و پولیس افسران اور ڈاکٹرز سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔
بعد ازاں انہیں سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آبائی گا ئوں کٹھوہر کلاں( وزیرآباد)کے قبرستان میں سپرد خاک کردیاگیا۔وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جسٹس(ر) افتخار احمد چیمہ کے انتقال پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کیلئے مغفرت، لواحقین کیلئے صبرو استقامت کی دعا کی ہے۔ وزیراعظم اور وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ مرحوم کی سیاسی اور عوامی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔