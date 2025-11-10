صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی ختم نبوت کانفرنس ،مولانا احمد سراج اور عبدالرئوف مکی ڈھاکہ پہنچ گئے

  • پاکستان
عالمی ختم نبوت کانفرنس ،مولانا احمد سراج اور عبدالرئوف مکی ڈھاکہ پہنچ گئے

لاہور(سٹاف رپورٹر)انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج اور نائب امیر مولانا عبد الرؤف مکی،ڈھاکہ میں 15 نومبر کو سہروردی میدان میں ہونیوالی ‘‘عالمی ختم نبوت کانفرنس’’ میں شرکت کیلئے بنگلہ دیش پہنچ گئے۔

 ڈھاکہ ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ بنگلہ دیش کے امیر مولانا مفتی شعیب ابراہیم اور سیکرٹری جنرل مفتی عارف الاسلام سمیت بڑی تعداد میں کارکنوں نے ان کا استقبال کیا، مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج اور مولانا عبد الرؤف مکی ڈھاکہ میں منعقدہ ختم نبوت کانفرنس میں امیر مرکز یہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ کا خصوصی پیغام دیتے ہوئے خطاب کریں گے ۔ ڈاکٹر احمد علی اور عبد الرؤف مکی اپنے تین ہفتے کے دورہ بنگلہ دیش کے دوران مختلف شہروں اور دینی مدارس میں ختم نبوت کانفرنسوں، جلسوں ،سیمینارزاوردیگرپروگراموں سے بھی خطاب کریں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سری لنکا کیخلاف ون ڈے سکواڈ کا اعلان ، حسن نواز ڈراپ

ورلڈ جونیئر ٹینس چیمپئن شپ،میکائل،ہانیہ کی ٹائٹل فتح

پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا کا افتتاح

ون ڈے سیریز ،سری لنکا کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی

بارش نے کرکٹ آسٹریلیا کا کروڑوں کا نقصان کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak