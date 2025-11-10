عالمی ختم نبوت کانفرنس ،مولانا احمد سراج اور عبدالرئوف مکی ڈھاکہ پہنچ گئے
لاہور(سٹاف رپورٹر)انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ورلڈ کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج اور نائب امیر مولانا عبد الرؤف مکی،ڈھاکہ میں 15 نومبر کو سہروردی میدان میں ہونیوالی ‘‘عالمی ختم نبوت کانفرنس’’ میں شرکت کیلئے بنگلہ دیش پہنچ گئے۔
ڈھاکہ ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ بنگلہ دیش کے امیر مولانا مفتی شعیب ابراہیم اور سیکرٹری جنرل مفتی عارف الاسلام سمیت بڑی تعداد میں کارکنوں نے ان کا استقبال کیا، مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج اور مولانا عبد الرؤف مکی ڈھاکہ میں منعقدہ ختم نبوت کانفرنس میں امیر مرکز یہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ کا خصوصی پیغام دیتے ہوئے خطاب کریں گے ۔ ڈاکٹر احمد علی اور عبد الرؤف مکی اپنے تین ہفتے کے دورہ بنگلہ دیش کے دوران مختلف شہروں اور دینی مدارس میں ختم نبوت کانفرنسوں، جلسوں ،سیمینارزاوردیگرپروگراموں سے بھی خطاب کریں گے۔