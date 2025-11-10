جعلی دستخط اور مہریں استعمال کرنے پر سب انسپکٹر اور 3اے ایس آئی معطل
لاہور (کرائم رپورٹر)ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن (ر) طارق ولایت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے بدعنوان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔
ذرائع کے مطابق، عدالتی دستاویزات پر جعلی دستخط اور مہریں استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے ، ابتدائی تحقیقات میں سب انسپکٹر اور تین اے ایس آئی ملوث پائے گئے ، جنہیں فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے ۔واقعے کا مقدمہ تھانہ سول لائن میں درج کر لیا گیا ہے اور ملزموں کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔معطل اہلکار جعلی ریمانڈ اور ضمانت نامے تیار کر کے بدعنوانی میں ملوث تھے ۔