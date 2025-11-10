آئینی ترمیم پر بحث، فارم 47 گھڑی اور انگوٹھی کے تذکرے
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ایوانِ بالا میں 27 ویں آئینی ترمیم پر بحث کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے ارکان ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلاتے رہے۔
بحث کے دوران کبھی فارم 47 کا ذکر ہوا تو جواباً گھڑی اور انگوٹھی کے تذکرے کیے گئے ۔پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے کہا کہ یہ ترمیم عجلت میں کی گئی ہے ، اسے مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین صرف ایک قانونی دستاویز نہیں بلکہ ایک زندہ رشتہ ہے جو قوم کو جوڑ کر رکھتا ہے ۔حکومتی ارکان نے جواباً پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن ہمیشہ ایک ہی پہلو کو سامنے رکھتی ہے ۔ اگرچہ ایوان میں شور شرابہ یا نعرہ بازی نہیں ہوئی، تاہم دونوں جانب سے نوک جھوک کا سلسلہ جاری رہا۔