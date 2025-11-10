پختو نخوا،حملے میں ٹرک جل گیا، 2 زخمی، فائرنگ سے اہلکار شہید
بنوں میں دہشتگردوں نے فورسز کے قافلہ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ٹانک میں مسجد میں فائرنگ کی گئی ، پولیس ہیڈ کانسٹیبل شاہ نواز موقع پر چل بسا
بنوں (نیوز ایجنسیاں )بنوں میں دہشتگردوں نے سکیورٹی فورسز کیلئے راشن لے جانیوالے ٹرک پر حملہ کیا جس میں 2اہلکار زخمی ہوگئے ،جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ گزشتہ روز تھانہ ہوید کی حدود میں واقع سرہ درگہ میں سکیورٹی فورسز کا قافلہ گمبیلا چیک پوسٹ پر تعینات فورسز کیلئے راشن لیکر جارہا تھا کہ دہشتگردوں نے خودکار اور بھاری اسلحہ سے حملہ کردیا،جس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہوئے ،سکیورٹی فورسز نے بھی جوابی کارروائی کی جس کے نتیجہ میں ایک حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا ، تاہم اس دوران ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی اور ٹرک سامان سمیت جل کر تباہ ہوگیا۔ علاوہ ازیں ضلع ٹانک میں دہشتگردوں نے مسجد میں گھس کر فائرنگ کرکے پولیس اہلکار کوشہید کر دیا۔بتایا گیا ہے کہ تھانہ گل امام کے علاقے گاؤں محمد اکبر میں نامعلوم دہشتگردوں نے مسجد کے اندر گھس کر پولیس ہیڈ کانسٹیبل شاہ نواز پر فائرنگ کی جس کے نتیجہ میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔حکام کے مطابق پولیس اہلکار چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا، ریسکیو ٹیم نے اطلاع پر جائے وقوعہ پہنچ کر لاش کو ڈی ایچ کیوہسپتال منتقل کیا، پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر علاقے میں سرچ آپریشن شروع کردیا۔