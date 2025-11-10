پی ٹی آئی سینیٹر ز سینیٹ اجلاس میں عمران خان کی تصاویر لے آئے
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ایوان بالا کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز بانی پی ٹی آئی عمران خان کی تصاویر لے کر ایوان میں پہنچ گئے اوراپنی اپنی نشستوں کے آگے ان کی تصاویر آویزاں کردیں۔۔۔
جس پر حکومتی سینیٹرز ناصربٹ اورسینیٹرسرمد علی نے پوائنٹ آف آرڈرپرکہا کہ ایوان میں کسی قسم کی تصاویرپلے کارڈزاوربینرز نہیں لائے جاسکتے یہ دستور کی شق ہے اس کی پابندی کی جائے جبکہ ا س کے بارے میں کئی ماہ پہلے ڈپٹی چیئرمین نے رولنگ بھی دی تھی اس کی پابندی کی جائے ۔چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے آئین کی شق پڑھی تاہم پی ٹی آئی کے سینیٹرزمیں سے کسی نے بھی ان کی بات پر توجہ نہ دی جس پرحکومتی ارکان نے کہا کہ آئین اور قانون کی بات پی ٹی آئی والے کرتے ہیں مگر خود ا س پرپابندی نہیں کرتے۔