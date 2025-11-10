صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی سینیٹر ز سینیٹ اجلاس میں عمران خان کی تصاویر لے آئے

پی ٹی آئی سینیٹر ز سینیٹ اجلاس میں عمران خان کی تصاویر لے آئے

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ایوان بالا کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز بانی پی ٹی آئی عمران خان کی تصاویر لے کر ایوان میں پہنچ گئے اوراپنی اپنی نشستوں کے آگے ان کی تصاویر آویزاں کردیں۔۔۔

 جس پر حکومتی سینیٹرز ناصربٹ اورسینیٹرسرمد علی نے پوائنٹ آف آرڈرپرکہا کہ ایوان میں کسی قسم کی تصاویرپلے کارڈزاوربینرز نہیں لائے جاسکتے یہ دستور کی شق ہے اس کی پابندی کی جائے جبکہ ا س کے بارے میں کئی ماہ پہلے ڈپٹی چیئرمین نے رولنگ بھی دی تھی اس کی پابندی کی جائے ۔چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے آئین کی شق پڑھی تاہم پی ٹی آئی کے سینیٹرزمیں سے کسی نے بھی ان کی بات پر توجہ نہ دی جس پرحکومتی ارکان نے کہا کہ آئین اور قانون کی بات پی ٹی آئی والے کرتے ہیں مگر خود ا س پرپابندی نہیں کرتے۔

