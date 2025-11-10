سپیکرز کانفرنس کل ہوگی عالمی وفود کی آمد شروع
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)دو روزہ بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس کل سے شروع ہوگی، عالمی وفود کی اسلام آباد آمد شروع ہوگئی ،مراکش، صومالیہ، کانگو اور گیانا کے پارلیمانی وفود اور یونیورسل پیس فیڈریشن (یو پی ایف) کے صدر ڈاکٹر تاج الدین ابراہیم حمد بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔
دو روزہ کانفرنس 11 اور 12 نومبر کو ہوگی جس کا مقصد عالمی امن کے فروغ، پارلیمانی تعاون کو مضبوط بنانے اور شریک ممالک کے درمیان روابط بڑھانا ہے ۔ ڈاکٹر تاج الدین ابراہیم حمد کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سینیٹ سیکر ٹریٹ کے سینئر حکام نے استقبال کیا۔ صومالیہ سے ہاؤس آف دی پیپل کی فرسٹ ڈپٹی اسپیکر صدیہ یاسین، کانگو سے پارلیمنٹ کے رکن پروسپر کاسونگو لوکالی ٹنڈا اور گیانا سے نیشنل پیس انیشی ایٹوز کے ڈائریکٹر ابراج نارائن بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے ۔ سینیٹر فیصل سلیم رحمان نے تمام غیر ملکی مہمانوں کا ایئرپورٹ پر پرجوش استقبال کیا۔