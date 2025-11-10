نگران وزیراعلیٰ کا تقرر:جی بی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نے آج اجلاس طلب کرلیا
سکردو(محمد حسین آزاد) گلگت بلتستان کے نگران وزیراعلی ٰکی تقرری کے لیے جی بی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر محمد کاظم میثم نے آج متحدہ اپوزیشن کا اجلاس طلب کرلیا۔
وزیراعلیٰ ، اپوزیشن لیڈر اور وفاقی وزیر امور کشمیر وگلگت بلتستان کی مشاورت سے نگرا ن وزیراعلیٰ کے لئے تین نام تجویز کرنے کی غرض سے 11 نومبر کو اسلام آباد میں اجلاس بلایا گیا ہے ، 26 نومبر کو گلگت بلتستان کی منتخب حکومت کی آئینی مدت پوری ہورہی ہے ، امکان ہے کہ نگران حکومت کی مدت تین کے بجائے چھ ماہ ہوگی کیونکہ موسمی حالات اور ماہ رمضان کے باعث الیکشن مئی 2026 سے پہلے ممکن نظر نہیں آتا۔