بیرون ملک ملازمت کیلئے پاک سافٹ سکلز پر رجسٹریشن لازم قرار
کراچی(این این آئی)بیرون ملک ملازمت کے خواہشمند پاکستانیوں کیلئے پاک سافٹ سکلز پر رجسٹریشن لازم قرار دیدی گئی ۔ رجسٹریشن کے بغیر پاسپورٹ پر پروٹیکٹر جاری نہیں ہوگا۔
وزارت اوورسیز پاکستانیز نے اقدام انسانی سمگلنگ کی روک تھام کیلئے کیا ہے ۔ بیرون ملک ملازمت کیلئے نئی شرط کا اطلاق 19 نومبر سے ہو گا۔وزارت سمندر پار پاکستانیز کے مطابق پاک سافٹ سکلز ایپ پر رجسٹریشن مفت ہے ۔ بیرون ملک ملازمت کے خواہشمند افراد اس ایپلی کیشن پر رجسٹریشن کرواتے وقت اپنی تمام معلومات فراہم کریں گے ،جن میں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نمبر ، تعلیمی قابلیت اور بیرون ملک مجوزہ ملازمت کی تفصیلات شامل ہیں۔