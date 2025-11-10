صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرون ملک ملازمت کیلئے پاک سافٹ سکلز پر رجسٹریشن لازم قرار

  • پاکستان
کراچی(این این آئی)بیرون ملک ملازمت کے خواہشمند پاکستانیوں کیلئے پاک سافٹ سکلز پر رجسٹریشن لازم قرار دیدی گئی ۔ رجسٹریشن کے بغیر پاسپورٹ پر پروٹیکٹر جاری نہیں ہوگا۔

وزارت اوورسیز پاکستانیز نے اقدام انسانی سمگلنگ کی روک تھام کیلئے کیا ہے ۔ بیرون ملک ملازمت کیلئے نئی شرط کا اطلاق 19 نومبر سے ہو گا۔وزارت سمندر پار پاکستانیز کے مطابق پاک سافٹ سکلز ایپ پر رجسٹریشن مفت ہے ۔ بیرون ملک ملازمت کے خواہشمند افراد اس ایپلی کیشن پر رجسٹریشن کرواتے وقت اپنی تمام معلومات فراہم کریں گے ،جن میں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نمبر ، تعلیمی قابلیت اور بیرون ملک مجوزہ ملازمت کی تفصیلات شامل ہیں۔

