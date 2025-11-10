ایوان بالا کے اراکین نے چار ماہ میں 27 کروڑ وصول کیے
رواں مالی سال سینیٹرز کی تنخواہوں اور مراعات کیلئے ایک ارب مختص کیے گئے میڈیکل، سفری اور دیگر الاؤنسز کی مد میں بھی کروڑوں روپے کی ادائیگیاں ہوئیں
اسلام آباد (ایس ایم زمان) ایوانِ بالا کے اراکین نے رواں مالی سال کے ابتدائی چار ماہ کے دوران تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں 27 کروڑ 12 لاکھ 69 ہزار روپے وصول کیے ۔ اراکینِ سینیٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے بعد مالی سال 2025-26 کے لیے مجموعی طور پر ایک ارب 6 کروڑ 38 لاکھ 99 ہزار روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے ۔ اراکینِ ایوانِ بالا نے بنیادی تنخواہوں کی مد میں 11 کروڑ ایک لاکھ 29 ہزار روپے ، سفری الاؤنسز کی مد میں 13 کروڑ 32 لاکھ 31 ہزار روپے ، میڈیکل چارجز کی مد میں 84 لاکھ 70 ہزار روپے ، دیگر الاؤنسز کی مد میں ایک کروڑ 28 لاکھ 48 ہزار روپے ، سمپوٹری الاؤنس کی مد میں 64 لاکھ 24 ہزار روپے اور ٹیلی فون چارجز کی مد میں ایک لاکھ 66 ہزار روپے وصول کیے ۔