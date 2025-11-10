E-paper
صفحٔہ اول
(current)
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
آج کے کالمز
آج کے کالمز
خورشید ندیم
تکبیر مسلسل
رسول بخش رئیس
کب تک
بابر اعوان
وکالت نامہ
میاں عمران احمد
چشمِ قلم
سعود عثمانی
دل سے دل تک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین سے دنیا تک
تمام کالم نگار
شہر کی خبریں
شہر کی خبریں
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
سرگودھا
گوجرانوالہ
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
دنیا فورم
میگزین
کیمرے کی آنکھ سے
رابطہ کریں
صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
پاکستان
(current)
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
لاہور
اسلام آباد
کراچی
فیصل آباد
گوجرانوالا
ملتان
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
ایک نمبر کام ہو رہا ،ضرور پورا ہو گا : سینیٹر افنان اللہ
نیٹلی بیکر کا گولڑہ ریلوے سٹیشن کا دورہ، طرز تعمیر کی تعریفیں
تعلیم میں ترقی ہی ملکی روشن مستقبل کی ضمانت :عطا ء تارڑ
نیشنل پارٹی نے 27 ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کا اعلان کردیا
نومبر ہنگامہ خیز :فضل الرحمن ،بیٹے سمیت بیرون ملک روانہ
عرفان صدیقی علیل، وینٹی لیٹر پر منتقل ، آئینی ترمیم کیلئے ووٹ نہیں ڈال سکیں گے
تازہ ترین
سینیٹ نے 27 ویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی
پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو اور جے یو آئی کے احمد خان کا 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ
سکیورٹی فورسز کی خیبرپختونخوا میں 2 کارروائیاں، 20 خوارج جہنم واصل
بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں میٹرو سٹیشن کے قریب دھماکا، 9 افراد ہلاک
فوج کی وجہ سے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، سیف اللہ ابڑو سینیٹ نشست سے مستعفی
آج کے کالمز
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Add Roznama Dunya to Home
×