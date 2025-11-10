صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز اقبال کے فلسفے پر عمل پیرا

  • پاکستان
لاہور(این این آئی)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا آج اسکی تعبیر رونما ہورہی ہے۔

علامہ اقبال کا پاکستان اقوام عالم میں سورج کی مانند چمک رہا ہے ۔مریم نواز مصور پاکستان علامہ اقبال کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے پنجاب کو فلاحی صوبہ بنا رہی ہیں۔وزیراعلیٰ پنجاب کے ہر منصوبے میں شفافیت اور عوامی خدمت واضح نظر آتی ہے ۔علامہ اقبال کا فلسفہ اور نظریہ پاکستان کے قیام کا باعث بنا۔عظمیٰ بخاری نے مزید کہا شاعر مشرق نے اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں الگ وطن کی سوچ بیدار کی۔پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا آج اسکی جھلک نمایاں نظر آرہی ہے۔ 

