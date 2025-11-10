صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی پارٹی بنانے کا اعلان

  • پاکستان
نارووال(خبر نگار) سابق وفاقی وزیر دانیال عزیزنے نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ نارووال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دانیال عزیز نے کہا کہ مہنگائی اپنا کالا چہرہ پاکستان کو دکھانے آ چکی ہے۔۔۔

مہنگائی اعشاریہ 3سے بڑھ کر چند ماہ میں 6اعشاریہ 2تک پہنچ گئی ہے ، جو 2ہزار فیصد بنتا ہے ، یہ پہلی بوندیں ہیں جو پاکستان پر پڑی ہیں یہ تو شروعات ہے یہ ایک ایسا خاموش ٹیکس ہے جو غریب کے اوپر پڑ رہاہے ۔لوگ آگ لگا کر خودکشیاں کر رہے ہیں، بجلی بلوں پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے ۔ پاکستان میں نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی موجود ہے جس کے انچارج احسن اقبال ہیں، دو سال سے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا۔مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں ۔دانیال عزیز نے کہا کہ انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتوں سے کوئی توقع نہ رکھیں، آنے والے مہینوں میں مہنگائی کی شرح 11فیصد تک چلی جائے گی۔

