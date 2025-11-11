سینیٹ، 27 ویں ترمیم منظور : جے یو آئی، پی ٹی آئی کے ایک، ایک سینیٹر سمیت 64 ووٹ، مخالفت میں کوئی نہیں، اپوزیشن کا واک آئوٹ، ترمیم کا مسودہ آج قومی اسمبلی میں پیش
فیلڈ مارشل تاحیات،آرمی چیف کمانڈر آف ڈیفنس فورسزبھی،چیئرمین جوائنٹ چیفس کا عہدہ 27نومبر سے ختم،کمانڈر نیشنل سٹریٹجک کمانڈکا نیا عہدہ آئینی عدالت کو ازخود نوٹس کا اختیار تفویض،ٹرانسفر سے انکار پر جج کیخلاف ریفرنس،صدر کو تاحیات استثنیٰ عوامی عہدہ رکھنے پر ختم،مشیروں میں اضافہ
اسلام آباد(وقائع نگار،سٹاف رپورٹر، نامہ نگار،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)سینیٹ میں حزب اختلاف کے شورشرابے اور ہنگامہ آرائی کے باوجود دو تہائی اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیمی بل کی منظوری دے دی گئی، بل کی حمایت میں جے یو آئی، پی ٹی آئی کے ایک، ایک سینیٹر سمیت 64 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا، اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا۔ ترمیم کا مسودہ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی زیرصدارت سینیٹ کا اجلاس شروع ہوا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27واں آئینی ترمیمی بل حتمی منظوری کیلئے سینیٹ میں پیش کیا،27 ویں آئینی ترمیم کی شق وار منظوری کے دوران تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے اپوزیشن اراکین نے شدید احتجاج کیا، بل کی کاپیاں پھاڑ کر اڑانا شروع کردیں، ارکان چیئرمین سینیٹ کے ڈائس کے سامنے جمع ہوگئے، شورشرابہ کیااور اجلاس کا بائیکاٹ کردیا، سینیٹر فلک ناز چترالی، سینیٹر فوزیہ ارشد مسلسل چور چور کے نعرے لگاتی رہیں، سینیٹر سیف اللہ ابڑو پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل نہیں ہوئے اور ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، جے یو آئی کے سینیٹر احمد خان نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔
ن لیگ کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی شدید بیمار ہونے کے باعث ووٹ نہ ڈال سکے ۔ایوان بالا نے 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقوں کی منظوری دی۔آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کے چیئرمین فاروق ایچ نائیک نے 27 ویں آئینی ترمیم پر کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش کی اور کہا دو دن مشترکہ کمیٹی نے اس پر کام کیا، کمیٹی نے جو بل اس ایوان میں پیش کیا تھا اس میں کافی تبدیلیاں کی گئیں، وفاقی آئینی عدالت بنانے کا بل میں مطالبہ تھا،اس وقت سپریم کورٹ میں آئینی بینچز موجود ہیں، کمیٹی نے بل میں تبدیلی کی کہ اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی یکساں نمائندگی ہوگی، دوسری تبدیلی یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے سات سال کا تجربہ مانگا گیا تھا جسے کمیٹی اراکین نے 7 سال سے کم کر کے پانچ سال کر دیا ہے ،کمیٹی نے سنیارٹی میں موجود سپریم کورٹ ججز میں سے آئینی عدالت میں تقرری کی صورت میں سنیارٹی متاثر نہ ہونے کا کہا ہے ۔ اگر باہر سے اس بینچ میں تقرری ہو گئی تو ان کی جوائننگ سے سنیارٹی بنے گی، بل میں اس بینچ میں ایک ممبر جو نان ممبر ہونا تھا اس کی تقرری کا اختیار سپیکر کو دیا گیا تھا، اب اس ممبر کی تقرری میں عورت یا نان مسلم یا ٹیکنوکریٹ ہونا شامل کیا گیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ ججوں کے تبادلے سے متعلق ترمیم بھی منظور کی گئی ہے ، ٹرانسفر آف ججز کے حوالے سے پہلے دو ججز کی مشاورت درکار ہوتی تھی،ججوں کے تبادلے سے متعلق ترمیم میں پیش کردہ طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا، ججوں کا تبادلہ اب جوڈیشل کمیشن کے تحت ہو سکے گا، جج جو تبادلے کو قبول نہیں کرے گا اس کے خلاف ریفرنس دائر ہوگا، جوڈیشل کمیشن ریفرنس کا جائزہ لے گا جج کو موقع فراہم کیا جائے گا۔صدر پر فوجداری مقدمات سے استثنیٰ سے متعلق ترامیم کا جائزہ لیا گیا اور یہ تبدیلی کی گئی کہ اگر صدر مملکت ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن لڑ کر پبلک آفس ہولڈر بن جاتا ہے تو اسے اس دورانیہ میں یہ استثنیٰ حاصل نہیں ہو گا۔فاروق ایچ نائیک نے کہا پہلے سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو پاور تھیں، اب بھی سوموٹو پاور تو موجود ہے لیکن اس کو محدود کر دیا گیا کہ آئینی عدالت پہلے درخواست کا جائزہ لے گی۔انہوں نے کہا پہلے 99 آرٹیکل کے مطابق چھ ماہ تک انٹیرم کا آرڈر رہتا تھا جس کی وجہ سے بے اندازہ بیک لاگ تھا، اب کمیٹی نے چھ مہینے مزید دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سال میں سٹے وکیٹ ہو جائیگا، فاروق ایچ نائیک نے کہا کہ یہ بڑی تبدیلیاں جو کمیٹی پروپوز بل میں لائی ہے ، اس کے علاوہ کچھ چھوٹی تبدیلیاں بھی ہیں، میں کمیٹی میں تعاون کرنے پر تمام کمیٹی ممبران کا شکر گزار ہوں۔
بعد ازاں ایوان نے شق وار ترامیم کی منظوری دی، ستائیسویں ترمیم فی الفور نافذ العمل ہو گی،آرٹیکل 42 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کیلئے ترمیم گئی،آرٹیکل 63 اے میں لفظ "سپریم" کی جگہ "وفاقی آئینی عدالت" کیا گیا،آرٹیکل 68 میں پارلیمانی بحث کے حوالے سے وفاقی آئینی عدالت کا ذکر شامل کیا گیا۔آرٹیکل 78 میں متعلقہ پیراگراف میں وفاقی آئینی عدالت کا ذکر شامل کیا گیا۔آرٹیکل 81 کے دونوں پیراگراف میں آئینی عدالت کا اضافہ کیا گیا۔ آرٹیکل 93 میں وزیر اعظم کو 7مشیروں کی تقرری کا اختیار دے دیا گیا۔آرٹیکل 100 میں لفظ سپریم کی جگہ وفاقی آئینی عدالت شامل کیا گیا۔آرٹیکل 114میں وفاقی آئینی عدالت کا نام شامل کرنے ، آرٹیکل 130میں وزرائے اعلیٰ کے مشیروں کی تعداد میں اضافے ، آرٹیکل 165 اے میں وفاقی آئینی عدالت کے نام کا اضافہ کرنے ،آرٹیکل 175 کی تعریف میں وفاقی آئینی عدالت پاکستان کا ذکر شامل کیا گیا۔ آرٹیکل 175اے میں بڑی تبدیلیاں کردی گئیں۔آرٹیکل 175بی سے آرٹیکل 175ایل تک نیا باب شامل کیا گیاہے ۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعداد کا تعین ایکٹ آف پارلیمنٹ یا صدر کی منظوری سے کیا جائیگا،وفاقی آئینی عدالت کے جج کا پاکستانی شہری ہونا لازمی قرار دیا گیاہے ۔
وفاقی آئینی عدالت کے جج کیلئے 68سال عمر کی حد مقررکی گئی ہے ۔ آئینی عدالت میں 20سال وکالت کا تجربہ رکھنے والا وکیل جج بننے کی اہلیت رکھ سکے گا۔وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت تین سال ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کی مستقل نشست اسلام آباد میں ہو گی۔وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کا اطلاق پاکستان کی تمام عدالتوں سمیت سپریم کورٹ پر بھی ہوگا۔سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کا اطلاق وفاقی آئینی عدالت پر نہیں ہوگا۔آئینی بینچز میں مفاد عامہ کے تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت کو منتقل ہوں گے ۔وفاقی آئینی عدالت میں ہائی کورٹ کا وہ جج ممبر بن سکتا ہے جس نے ہائی کورٹ میں کم از کم 5سال بطور جج خدمات دی ہوں۔چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کو جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی دی گئی ہے ۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو سے متعلق سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے ایک ایک سینئر ججز شامل ہو گا۔اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی کیلئے آرٹیکل 175اے میں ترمیم کی گئی،آرٹیکل 175ڈی میں آئینی عدالت کے ججز سے دوبارہ حلف لینے کی ترمیم بھی منظور کرلی گئی، آئینی عدالت کے جج آئین پاکستان کے تھرڈ شیڈول کے مطابق حلف لینگے ۔
آرٹیکل 184 کو حذف کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے ازخود نوٹس کا اختیارختم کر دیا گیا جبکہ یہ اختیار آئینی عدالت کے سپرد کرنے کی ترمیم کی گئی،آرٹیکل 186 حذف کرنے اور آرٹیکل 191A حذف کرنے کی ترمیم بھی منظورکرلی گئی، آرٹیکل 200میں ترمیم صدر مملکت کے ججز تبادلے کے اختیارات محدود کرنے کی ترمیم بھی منظور کرلی گئی۔ترمیم کے مطابق صدر مملکت ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ٹرانسفر کرنے کے مجاز ہونگے ، ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کی صورت میں متعلقہ ہائیکورٹ کے چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہونگے ۔ججز کے تبادلے کا اختیار سپریم جوڈیشل کمیشن کو دینے کی ترمیم بھی منظورکرلی گئی، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا، ایسے کسی جج کا تبادلہ نہیں کیا جائیگا جو کسی دوسری عدالتی کی سنیارٹی پر اثر انداز ہوکر چیف جسٹس سے سینئر ہوں، ٹرانسفر ہونے والا جج دوسری عدالت کے چیف جسٹس سے سینئر نہیں ہوگا۔ٹرانسفر سے انکار پر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل ہوگا،سپریم جوڈیشل کونسل میں متعلقہ جج کو رسائی دی جائیگی، ریٹائرمنٹ کی صورت میں مقررہ مدت تک کی پنشن اور مراعات دینے کی ترمیم بھی منظورکرلی گئی۔
آرٹیکل 209 میں ترمیم، سپریم جوڈیشل کونسل کے نئے قواعد 60 دن میں بنانے کی ترمیم کی گئی، وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جوڈیشل کونسل کے ممبر ہونگے ، وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے دو سینئر ججز جوڈیشل کونسل کے ممبر ہونگے ۔وفاقی آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کے کسی جج کو چیف جسٹس سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آئینی عدالت مشترکہ طور پر دو سال کیلئے نامزد کر سکتی ہے ، ہائیکورٹ کے دو سینئر ججز بھی جوڈیشل کونسل کے ممبر ہونگے ، سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس میں سے سینئر کونسل کا سربراہ ہوگا۔آرٹیکل 243میں بھی ترمیم کی گئی ہے ، آرٹیکل 243میں شق 4کے بعد 7نئی ترامیم کا اضافہ کردیا گیا، چیف آف آرمی سٹاف بطورچیف آف ڈیفنس فورسز بھی خدمات سرانجام دینگے ۔ صدر وزیراعظم کی ایڈوائس پر چیف آف آرمی سٹاف جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہونگے ، چیف آف دی نیول سٹاف اور چیف آف ایئرسٹاف کاتقررکرینگے ۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 27نومبر 2025 سے ختم تصور کیا جائیگا، وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر کمانڈر نیشنل سٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کرینگے ۔
تقرر پاکستان آرمی کے ارکان میں سے ہوگا جس کی تنخواہ، الاونسز مقرر کئے جائینگے ۔ وفاقی حکومت فوجی افسر کو فیلڈ مارشل،مارشل آف ایئر فورس، ایڈمرل آف فلیٹ کا اعزازی عہدہ دینے کی مجاز ہوگی۔وفاقی حکومت کی جانب سے دئیے گئے عہدے پریونیفارم اور مراعات تاحیات رہیں گی۔ فیلڈ مارشل،مارشل آف ایئرفورس اور ایڈمرل آف فلیٹ بطور ہیروز تصور ہونگے ، تینوں کو آرٹیکل 47کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ انکی کمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعدوفاقی حکومت انکی ذمہ داریوں اور امور کا تعین کریگی،فیلڈ مارشل،مارشل آف ایئرفورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کو آرٹیکل 248کے تحت قانونی استثنیٰ حاصل ہوگا۔ آرٹیکل 248 میں صدر مملکت کو تاحیات استثنیٰ دے دیا گیا، عہدے سے سبک دوشی کے باوجود صدر کے خلاف کسی بھی کیس میں تاحیات کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاسکے گی تاہم عہدے سے سبکدوشی کے بعد اگر صدر نے کوئی عوامی عہدہ حاصل کیا تو استثنیٰ ختم ہوجائے گا۔جتنا عرصہ عوامی عہدہ رہے گا استثنیٰ حاصل نہیں ہوگا۔آئینی ترمیم پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے مولانا عطاالرحمن کا کہنا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پارلیمنٹ با اختیار ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ،ستائیسویں آئینی ترمیم کا مسودہ چھپانے کی کیا وجہ تھی،ہم اس ترمیم کو الف سے لیکر یے تک مسترد کرتے ہیں۔
ایمل ولی خان نے کہا آج میں اس ایوان میں ایک بھاری دل کے ساتھ کھڑا ہوا،یہ ووٹ ہم کسی شخص یا جماعت کو نہیں دے رہے ۔یہ ووٹ ہم آپ کے صوبوں اور عوام کیلئے دے رہے ہیں۔شاہد ہمیں اس کی قیمت ادا کرنا ہو گی۔ مسلم لیگ ن کے سینیٹر آغا شاہ زیب درانی نے کہا کہ یہاں کسی ذات کا مسئلہ نہیں، یہ ملک و قوم کا مسئلہ ہے ، اپوزیشن والے اپنی ترامیم لاتے ، کمیٹی میں جاتے ، یہ ہمیں بتاتے کہ اس آئینی ترمیم میں مسئلہ کیا ہے ،فیصل علی سبزواری نے کہامتحدہ قومی موومنٹ نے گزشتہ برس قومی اسمبلی میں ایک آئینی ترمیم جمع کرائی جس میں سٹرکچرل خلا کا کہا گیا،اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے ،بلدیاتی حکومتوں کو با اختیار کرنے کا مقصد قطعا یہ نہیں کہ کوئی صوبوں کے اختیار پر حملہ کر رہا ہے ،میں بلدیاتی اداروں کے اختیارات کے حوالے سے اپنی پیش کردہ ترمیم کیلئے تمام جماعتوں کے پاس جاؤں گا۔فوزیہ ارشد نے کہا سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر موجود نہیں جوکہ ہونا چاہئے ، 27 ویں ترمیم میں اداروں کو پامال کیا جارہا ہے ، یہ ترمیم ذاتیات پر مبنی ہے ۔سینیٹر عبدالقادر نے کہا ملک میں عدالتوں کے اندر پنڈینسی بہت زیادہ ہے ، پچاس سال کے بعد عدالتوں میں ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا، ججز کی تعداد بڑھانے کے باوجود بیس بیس سال عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا۔
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا جوائنٹ کمیٹی کا قیام ایک احسن اقدام تھا،تمام جماعتوں نے یکسوئی کے ساتھ شق وار بل پر بحث کی،تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور اراکین کمیٹی نے اپنی اپنی تجاویز دیں ماسوائے ایک جماعت کے ۔ سینیٹ میں 27 ویں ترمیم کی منظوری کے بعداجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت کیا، بعد میں پی ٹی آئی سمیت سب جماعتوں نے دستخط کیے ۔ عدلیہ میں بہتری کے لیے آئینی عدالت کا قیام ضروری تھا، ججوں کی سنیارٹی برقرار رہے گی، ججوں کی ٹرانسفر کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کمپوزیشن بھی تبدیل ہوئی ہے ۔سپریم کورٹ اور آئینی کورٹ کا قیام خوش آئند ہے ، میثاق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔رولز میں فیلڈ مارشل تھا لیکن آئین میں نہیں تھا۔ سینیٹر نسیمہ احسان نے کہا کہ اس آئینی ترمیم کی منظوری پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔بعد ازاں سینیٹ اجلاس جمعرات کی سہ پہر 4 بجے تک ملتوی کردیا گیا۔دریں اثنا ستائیسویں ترمیم کی سینیٹ سے منظوری کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر قومی سردار ایاز صادق کی سربراہی میں شروع ہو گیا،جس میں سیاسی گرماگرمی شدت اختیارکر گئی، ایوان میں 27 ویں ترمیم پیش نہ کی گئی،پیپلزپارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے تقریر کرتے ہوئے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف بات کرنے والے لوگ گمراہ ہیں۔
راجا پرویز اشرف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ جاری رہا، اپوزیشن ارکان بانی پی ٹی آئی کی تصاویر والے پوسٹر اٹھا کر ایوان میں آئے اور شدید نعرے بازی کی،اپوزیشن رکن اقبال آفریدی نے ایوان میں اذان دی توماحول مزید جذباتی ہوگیا۔ اپوزیشن نے آئین کے لیے دعا کرانے کا مطالبہ بھی کیا، متعدد ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہوگئے ۔محمود خان اچکزئی بھی پی ٹی آئی ارکان کے ساتھ سپیکر ڈائس کے سامنے موجود رہے ۔ تاہم جے یو آئی ف کے ارکان نے اس احتجاج میں پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا اور اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے ۔پرویز اشرف نے اپنی تقریر میں اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا آپ جیسے ساتھی ہوں تو دشمن کی ضرورت نہیں، آپ نے عمران خان کو اندر کرا دیا، حالانکہ وہ غیر سیاسی آدمی تھا۔اگر آپ گالی دیں گے تو آپ کو جواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان کو یرغمال بنا لیں گے تو یہ ممکن نہیں۔ان لوگوں کے پاس تنقید کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، فیلڈ مارشل کو پوری قوم نے ہیرو بنایا، یہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو جلد از جلد مثالی سزائیں دینے کی ضرورت ہے ۔ کس کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پارلیمان کو یرغمال بنا لے ۔
اسد قیصر نے کہا صدر زرداری کو لائف ٹائم استثنیٰ ملا،پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوری پارٹی کہتی ہے ،آج ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے آئین کا جنازہ نکال دیا،پیپلز پارٹی کس منہ سے عوام کے پاس جائے گی،پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا جمہوریت کے ساتھ دشمنی ہوگی، سندھ کے عوام آئندہ پیپلز پارٹی کو مسترد کریں گے ۔ یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے ان کا احتساب عوام کریں گے ،ہم بھرپور لائحہ عمل دیں گے ،پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج کریں گے ۔ہم نے 12 تاریخ کو امن کا جرگہ بلایا ہے ،فارن پالیسی پر بھی اسمبلی میں بحث ہونی چاہئے ۔وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ سیاسی اور باہمی اختلافات ایک طرف رکھ کر ریاست کو ترجیح دی گئی ہے ۔بعد ازاں اجلاس (آج) منگل کی صبح گیارہ بجے تک ملتوی کردیا گیا۔