جنوبی وزیرستان : کیڈٹ کالج پر خوارجی دہشتگردوں کا حملہ ناکام : فورسز کی کارروائیوں میں 22 دہشتگرد ہلاک
دہشت گردوں کی دھماکا خیز گاڑی کے ذریعے وانا کالج کے گیٹ پر دھاوا بولنے کی کوشش ،آئی ایس پی آر
راولپنڈی(خصوصی نیوز رپورٹر،اے پی پی،دنیا نیوز)خیبرپختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشتگردوں کا کیڈٹ کالج پر حملہ ناکام بناتے ہوئے 2دہشتگردوں کو ہلاک کردیا گیا جبکہ فورسز نے صوبہ خیبرپختونخوا میں دو الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 20 خوارج ہلاک کر دئیے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ گروہ فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں نے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کیا۔ترجمان پاک فوج نے بتایا حملہ آوروں نے کالج کے حفاظتی حصار کو توڑنے کی کوشش کی تاہم فورسز کی بروقت اور مو ثر کارروائی نے ان کے شر انگیز منصوبے ناکام بنا دئیے ، شدت پسندی میں ملوث دہشتگردوں نے دھماکا خیز گاڑی کے ذریعے مرکزی گیٹ پر دھاوا بولنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں گیٹ منہدم ہوا اور قریبی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے ذریعے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ 3 دیگر دہشتگرد کالج کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں کالج کے انتظامی بلاک میں محصور کردیا گیا ۔ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے بھارتی حمایت یافتہ خوارج ایک بار پھر وہی سفاکانہ ، دہشتگردانہ کارروائی دہرانے کی کوشش کررہے ہیں جو انہوں نے 2014 میں آرمی پبلک سکول پشاور میں انجام دی تھی،اُن کا مقصد نوجوان نسل میں خوف پھیلانا ہے ، خاص طور پر قبائلی علاقوں کے وہ بچے جو معیاری تعلیم حاصل کر کے اپنی اور اپنی کمیونٹی کی بہتر زندگی کے لیے کوشاں ہیں۔
دوسری جانب آئی ایس پی آر کے مطابق کالج کے اندر موجود دہشتگرد افغان طالبان کے زیر اثر اپنی قیادت سے رابطے میں ہیں اور ہدایات وصول کر رہے ہیں۔یہ واضح اقدام افغان طالبان کے دعوؤں کے برعکس ہے کہ ان کے ہاں یہ دہشتگرد موجود نہیں ہیں، پاکستان اپنے تحفظ کے لیے ان دہشتگردوں اور ان کی قیادت کے خلاف کارروائی کا حق رکھتا ہے جو افغانستان میں موجود ہیں، دہشتگردوں کے خلاف آپریشن جاری ہیں تاکہ بھارتی حمایت یافتہ ان عناصر کو ختم کیا جا سکے ۔
ترجمان پاک فوج نے کہا پاکستان کی سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ویژن ،عزم و استحکام کے تحت ملک میں غیر ملکی حمایت یافتہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے ۔ادھرسکیورٹی فورسز نے صوبہ خیبرپختونخوا میں دو الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 20 خوارج ہلاک کر دئیے ۔ پیر کو آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق سکیورٹی فورسز نے 8ا ور 9 نومبر کو صوبہ خیبرپختونخوا میں دو الگ الگ کارروائیا ں کیں ۔خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر سکیورٹی فورسز کی جانب سے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو موثر طریقے سے نشانہ بنایا جس سے 8 بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے ۔انٹیلی جنس پر مبنی ایک اور آپریشن ضلع درہ آدم خیل میں کیا گیا جہاں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد مزید 12خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔
آئی ایس پی آر نے کہا ہے علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشنز جاری ہیں تاکہ کسی بھی باقی ماندہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد کو ختم کیا جا سکے ۔صدر مملکت آصف علی زرداری،وزیراعظم شہباز شریف اور وزیرداخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں سکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے عزمِ و استحکام کے تحت دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر مملکت نے کارروائیوں میں کامیابی کو قوم کے عزم و استقلال کا مظہر قرار دیا۔ وزیراعظم نے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سکیورٹی فورسز کو شاباش دی ۔