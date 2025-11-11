27 ویں ترمیم، جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو خط، فوری اقدام کا مطالبہ
یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے ،جب تک چھبیسویں ترمیم پر سوالات ہیں نئی ترمیم مناسب نہیں،عدلیہ متحد نہ ہوئی تو آزادی اور فیصلے متاثر ہونگے :متن تاریخ خاموش رہنے والوں کو نہیں آئین کی سربلندی کیلئے کھڑے ہونیوالوں کو یاد رکھتی ہے ،سینئر جج:فل کورٹ میٹنگ بلائیں، سینئر وکلا ،ریٹائرڈ ججز کا چیف جسٹس کو خط
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر ،مانیٹرنگ ڈیسک)ستائیسویں آئینی ترمیم کے معاملے پر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحیی آفریدی کو خط لکھ دیا، جس میں فوری اقدام کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔انہوں نے لکھاجب تک چھبیسویں آئینی ترمیم پر سوالات ہیں نئی آئینی ترمیم مناسب نہیں۔سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو لکھے خط میں کہا ہے بطور عدلیہ سربراہ فوری طور پر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں اور واضح کریں کہ آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ اس ادارے کے صرف ایڈمنسٹریٹر نہیں بلکہ گارڈین بھی ہیں اور یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔
ستائیسویں آئینی ترمیم میں ایک علیحدہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام شامل ہے جبکہ سپریم کورٹ کو محض ایک اپیلٹ باڈی کے طور پر محدود کیا جا رہا ہے ،عدلیہ کے ڈھانچے میں تبدیلی ایگزیکٹو یا مقننہ کی طرف سے یکطرفہ نہیں کی جا سکتی۔خط میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس ترمیم پر اعلیٰ عدلیہ سے مشاورت نہیں کی گئی حالانکہ تمام جمہوری نظاموں میں عدلیہ سے متعلق قانون سازی کے وقت عدلیہ سے مشاورت کی جاتی ہے ۔انہوں نے خط میں کہا عدلیہ متحد نہ ہوئی تو آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے جبکہ تاریخ خاموش رہنے والوں کو نہیں، آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا جب 26ویں آئینی ترمیم پر سوالات اب بھی باقی ہیں تو نئی آئینی ترمیم مناسب نہیں۔ خط میں کہا گیا وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی دلیل کے طور پر زیر التوا مقدمات کا جواز دیا جا رہا ہے حالانکہ اسی فیصد زیر التوا مقدمات ضلعی عدلیہ کی سطح پر ہیں سپریم کورٹ کی سطح پر نہیں۔
جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا امریکا، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان اور برطانیہ میں بھی ایک ہی سپریم کورٹ موجود ہے ۔ انہوں نے کہا میثاقِ جمہوریت میں آئینی عدالت کا ذکر محدود مدت، صرف چھ سال کے لیے کیا گیا تھا اور وہ بھی ایک خاص سیاسی پس منظر کے تحت ذکر تھا،اس وقت پرویز مشرف کا آمرانہ دور ختم ہوا تھا ،اس وقت ملک میں کون سا آئینی خلا ہے ،اس وقت آئینی عدالت کے قیام کی کیا ضرورت ہے ۔خط میں چیف جسٹس سے تمام آئینی عدالتوں کے جج صاحبان کا اجلاس بلانے کی سفارش اور سپریم کورٹ،ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت سے باضابطہ مشاورت کی تجویز دی گئی ہے ۔خط میں جسٹس منصور نے کہا عدلیہ کا ادارہ جاتی مؤقف تحریری طور پر حکومت اور پارلیمان کوبھجوایا جائے ۔ جب تک مشاورت مکمل نہ ہوحکومت کو ترمیم پیش نہ کرنے سے آگاہ کیاجائے ۔
جسٹس منصور نے کہا میری گزارش اختلاف نہیں ،ادارہ جاتی یکجہتی کی اپیل ہے ۔ یہ خط کسی فرد کے خلاف نہیں،آئین کی سربلندی اور عدلیہ کی خودمختاری کے حق میں ہے ۔ آئین پرخاموشی اختیارکرنا آئینی حلف کی روح کو مجروح کرے گا۔ آئندہ نسلوں کے لیے خودمختار اور باوقار عدلیہ کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے ۔دوسری طرف سینئر وکلا اور ریٹائرڈ ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ کر ستائیسویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کردیا ہے ۔خط کے متن میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ ترمیم پر اپنا ان پٹ دینے کا اختیار رکھتی ہے ۔
ہم غیر معمولی حالات میں یہ خط لکھ رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ اپنے قیام کے بعد آج سب سے بڑے خطرے سے دوچار ہے ۔ ماضی میں کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو اپنا ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی اور اگر چیف جسٹس متفق ہیں تو ردعمل دینا سپریم کورٹ کا حق ہے ۔ یہ خط سینئر وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے تحریر کیا گیا جس پر جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم کے دستخط بھی موجود ہیں۔ خط پر مخدوم علی خان، منیر اے ملک، عابد زبیری، جسٹس ریٹائرڈ ندیم اختر، اکرم شیخ، انور منصور، علی احمد کرد، خواجہ احمد حسین اور صلاح الدین احمد کے بھی دستخط ہیں۔