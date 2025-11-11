صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیش لیس معیشت سے گورننس میں بہتری اور کرپشن میں کمی آئے گی : شہباز شریف

  • پاکستان
غیر رسمی معیشت کے خاتمے کیلئے دیہی علاقوں میں آگاہی بڑھائی ، اہداف کا معینہ مدت میں حصول یقینی بنایا جائے دنیا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیزی سے گامزن ، قدم ملا کر چلنا ہوگا،اجلاس،وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات

اسلام آباد(نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہاہے کہ معیشت کو کیش لیس کرنے کیلئے جاری اقدامات کا ملکی معیشت کی پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ہو گا، مکمل طور پر کیش لیس معیشت اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے کیلئے دیہی علاقوں میں آگاہی بڑھائی جائے ۔ کیش لیس معیشت کے ذریعے گورننس بہترہوگی اور کرپشن میں خاطر خواہ کمی آئے گی، کیش لیس معیشت کے وضع کردہ اہداف کا معینہ مدت میں حصول یقینی بنایا جائے ۔پیر کو وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق ان خیالات کااظہار انہوں نے کیش لیس معیشت کے جاری اقدامات پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔

وزیراعظم نے کہا پوری دنیا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیزی سے گامزن ہے ، پاکستان کو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا۔روز اول سے پاکستان کو ڈیجیٹل نیشن بنانے کیلئے اقدامات کو ترجیح دی جسکے مثبت نتائج سامنے آرہے ہیں۔کیش لیس معیشت کے ذریعے گورننس کی بہتری اور کرپشن میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ کیش لیس معیشت کے وضع کردہ اہداف کا معینہ مدت میں حصول یقینی بنایا جائے ۔موجودہ پیش رفت اطمینان بخش ہے جسکے لئے وزارت خزانہ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایف بی آر، سٹیٹ بینک اور متعلقہ تمام ادارے لائق تحسین ہیں۔وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی نے ملاقات کی جس میں بلوچستان کے امور پر گفتگو ہوئی۔ پیر کو وزیراعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور وزیراعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ بھی موجود تھے ۔

