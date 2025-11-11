فوڈ اتھارٹی کی عملی کارکردگی صفر، اصل ملزموں کیخلاف موثر کارروائی نہیں کررہی : لاہور ہائیکورٹ
ہر بار صرف دکاندار یا ڈرائیور گرفتار ، 700 لٹر دودھ سپلائی کرنیوالوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں:جسٹس محمد وحید خان تفتیشی افسروں کو سمجھ ہی نہیں کرنا کیا ہے :ریمارکس، فوڈ اتھارٹی کے یکم جنوری سے درج مقدمات کی تفصیلات طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس محمد وحید خان نے آئی جی پنجاب سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے یکم جنوری سے درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں،عدالت نے دکانداروں اور ڈرائیوروں کی گرفتاریوں پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوڈ اتھارٹی والے صرف تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، عوام رل رہی ہے ،پنجاب فوڈ اتھارٹی غیر معیاری دودھ اور اشیائے خورونوش سپلائی کرنے والے اصل ملزموں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر رہی بلکہ سطحی نوعیت کی کارروائیاں ہیں،ہر بار صرف دکاندار یا ڈرائیور کو گرفتار کیا جاتا ہے جبکہ 700 لٹر دودھ سپلائی کرنے والوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، تفتیشی افسروں کو سمجھ ہی نہیں کرنا کیا ہے ،اکثر تفتیشی افسر ٹانگیں گھسیٹتے عدالت آ جاتے ہیں۔
فاضل جسٹس نے مزید کہا کہ ایس پی سطح کے افسر کو فوڈ اتھارٹی کے مقدمات کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ ایسے مقدمات میں شفاف اور پیشہ ورانہ تحقیقات ممکن ہو سکیں،یہ صرف لاہور کا نہیں بلکہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے ، تفتیشی افسروں کو تفتیش کرنا ہی نہیں آتی،جب کورٹس کہتی ہیں تو آپ کے کان کھڑے ہوتے ہیں، خود سے کیوں نہیں سوچتے ؟۔ فوڈ اتھارٹی کے وکیل عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے اسلئے عدالت ملزموں کی ضمانت منظور کر رہی ہے ۔ عدالت نے فوڈ اتھارٹی کے نمائندوں سے کہا کہ آپ کے محکمے کی عملی کارکردگی صفر ہے ، آپ لوگوں کا کام صرف دکاندار یا ڈرائیور پکڑنا رہ گیا ، 200روپے والا دودھ اگر 100 روپے میں مل رہا ہے تو اس میں یقیناً کوئی خرابی ہے ، یہیں سے فوڈ اتھارٹی کو کارروائی کا آغاز کرنا چاہیے ،اگر فوڈ اتھارٹی نے ایس او پیز نہیں بنائے تو فوری طور پر مرتب کئے جائیں۔