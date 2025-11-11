طالبان سے دوبارہ بات ہوسکتی، ترکیہ اور قطر کو انکار نہیں کرسکتے : وزیر دفاع
ترک صدر کے مشکور ،ہمارے دوستوں کو کوئی امکان نظرآیاہے تو وہ رابطہ کر رہے ہیں:خواجہ آصف 27ویں میں جو رہ گیا 28ویں ترمیم میں آجائیگا، پی آئی اے کیخلاف پروپیگنڈا بے بنیاد :گفتگو، ٹویٹ
اسلام آباد(این این آئی،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ طالبان سے دوبارہ بات ہوسکتی ہے کیونکہ ہم اپنے دوستوں ترکیہ اور قطر کو انکار نہیں کرسکتے، ترکیہ کی حکومت وقوم ہماری محسن ہے ، اس کے وفدکا آنا ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے ، ترکیہ اور قطر کے مشکور ہیں ،ہمارے دوستوں کو کوئی امکان نظرآیاہے تو وہ رابطہ کر رہے ، اگر ہمارے دوست کابل سے کوئی چیز حاصل کرنے کے بعد آفرکر رہے تو ہم بھائیوں کوانکار نہیں کرسکتے۔
نجی ٹی وی سے گفتگو میں وزیردفاع نے کہاکہ ترک صدر طیب اردوان کی ذاتی دلچسپی کے مشکور ہیں، طالبان زبانی کلامی مسائل مانتے تھے مگر لکھ کردینے کو تیار نہیں تھے ، کابل کی حکومت ایک اکائی نہیں ہے ،جب کابل میں طالبان کامیاب ہوئے تو میں نے جو بیان دیا اس پرپچھتاوا ہے ۔آئینی ترمیم کے حوالے سے خواجہ آصف نے کہا کہ ستائیسویں کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی، جو اس میں رہ گیا ہے وہ اس میں آجائیگا ۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر دفاع نے کہا کہ استثنٰی پہ اعتراض ہے ؟،ہم تو صرف آرمی چیف کو استثنٰی دینے جا رہے ہیں، عمران خان اینڈ کمپنی نے آرمی چیف جنرل باجوہ کو باپ بنا لیا تھا، باز گشت آج تک سنائی دے رہی ہے ۔
ادھر اپنے ایک بیان میں خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ قومی ایئرلائن(پی آئی اے )کے خلاف پروپیگنڈا بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے ،پروازوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، غیر ماہر افراد کی مداخلت بھی قابلِ قبول نہیں، گزشتہ تین دنوں میں قومی ایئرلائن کی اوسط یومیہ آمدنی 600 ملین روپے رہی جو بغیر کسی خلل کے معمول کی شیڈول پروازوں سے حاصل ہوئی،جھوٹی خبریں پھیلانے والے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ۔خواجہ آصف نے کہا کہ بین الاقوامی روٹس پر بھی قومی ایئرلائن اپنی خدمات تسلسل سے انجام دے رہی ہے ، مستقبل میں یورپ اور شمالی امریکا کے مزید روٹس شروع کئے جائیں گے۔