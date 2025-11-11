آئی ایم ایف : گزشتہ 10 سال کی سپلیمنٹری گرانٹس کے آڈٹ کا مطالبہ
گرانٹ پر وفاق کے اختیارات محدود کرنے پربھی زور ، پبلک فنانس مینجمنٹ کے ڈیجیٹائزڈ ماسٹر پلان کی نگرانی کمیٹی کریگی تکنیکی مشن پاکستان پہنچ گیا، پبلک فنانس مینجمنٹ، بجٹ پراسس میں تبدیلی کے اہداف پر عملدرآمد کا جائزہ لے گا
اسلام آباد (مدثر علی رانا) آئی ایم ایف نے سپلیمنٹری گرانٹ کے استعمال پر وفاقی حکومت کے اختیارات محدود کرنے اور گزشتہ دس برسوں کے دوران دی گئی سپلیمنٹری گرانٹس کے سپیشل آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے ۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کا تکنیکی وفد پاکستان پہنچ چکا ہے جو فنانس مینجمنٹ اور بجٹ پراسس میں تبدیلی کے لیے دئیے گئے اہداف پر عملدرآمد کا جائزہ لے گا۔ پبلک فنانس مینجمنٹ کے ڈیجیٹلائزڈ ماسٹر پلان کی نگرانی کے لیے ہائی پاورڈ کمیٹی کی تشکیل پر بھی وفد کو آگاہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف وفد ایک ہفتے سے زائد قیام کے دوران انتہائی اہم تکنیکی معاونت فراہم کرے گا۔آئی ایم ایف وفد کے ساتھ پبلک فنانس مینجمنٹ میں بجٹ پراسس کو شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل پبلک فنانس مینجمنٹ اسیسمنٹ ٹول پر جائزہ ہوگا۔ امپرووڈ بجٹ پریکٹس رپورٹ بھی آئی ایم ایف نے طلب کی ہے ۔
ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ تمام وزارتیں اور ڈویژنز بجٹ کی تیاری کے وقت بجٹ بائنڈنگ میں رہتے ہوئے درست اعدادوشمار فراہم کریں اور ایڈیشنل بجٹ حاصل کرنے کے لیے وضاحت دیں۔ میکروفِسکل تخمینوں اور وفاقی کابینہ سے منظور شدہ پالیسی کے مطابق سیکٹرز کو ترجیح دی جائے ۔ بجٹ تیاری سے قبل وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی مل کر بجٹ کال سرکلر جاری کریں۔ بجٹ وِنگ بجٹ الاٹمنٹ سے قبل تمام وزارتوں اور ڈویژنز کے ساتھ کرنٹ اور ڈویلپمنٹ بجٹ کے لیے کوآرڈی نیشن مزید بہتر بنائے ۔آئی ایم ایف نے گزشتہ دس برسوں کے دوران سپلیمنٹری گرانٹس کے استعمال، میکنزم، شفافیت اور مؤثریت کے لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے سپیشل آڈٹ کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔
متعدد سٹرکچرل بینچ مارکس پر عملدرآمد کے لیے ٹائم لائنز پوری ہو چکی ہیں اور آئی ایم ایف کا یہ تکنیکی وفد ان اہداف پر عملدرآمد کا جائزہ لے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف بینچ مارک کے مطابق پبلک فنانس مینجمنٹ ایکٹ کی ری ڈرافٹنگ کی تیاریاں بھی کر رہا ہے تاکہ گورننس کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ اس سے قبل آئی ایم ایف نے گورننس اینڈ کرپشن ڈائیگناسٹک اسیسمنٹ رپورٹ میں پبلک فنانس مینجمنٹ میں مزید شفافیت لانے کا مطالبہ کیا تھا۔ آئی ایم ایف کی شراکت سے پی ایف ایم اے کی ڈرافٹنگ میں تبدیلیاں کی جائیں گی ۔فنانشل ڈسپلن، لیگل فریم ورک، درمیانی مدت کی پلاننگ، سروسز کی فراہمی اور کرپشن کی روک تھام سے متعلق نئی ترامیم بھی شامل ہوں گی۔