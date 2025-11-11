صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کا کلیدی عہدہ کئی ہفتوں سے خالی

  • پاکستان
کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کا کلیدی عہدہ کئی ہفتوں سے خالی

عدم تعیناتی سے وفاقی سطح پر مالی نظم و ضبط کا نظام غیر یقینی صورتحال کا شکار عالمی مالیاتی اداروں کو بھی پاکستان کے مالیاتی ڈیٹا کی اپڈیٹ میں مشکلات

لاہور(محمد حسن رضا سے )وفاقی سطح پر مالی نظم و ضبط کا نظام اس وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ، کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس (CGA)کا کلیدی عہدہ کئی ہفتوں سے خالی  پڑا ہے ، مقبول گوندل کی آڈیٹر جنرل آف پاکستان تعیناتی کے بعد سے اس نشست پر تاحال تعیناتی نہ کی جاسکی جس کے باعث وفاقی مالیاتی نظام کی کارکردگی پر گہرے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وزیراعظم آفس، وزارتِ خزانہ اور متعلقہ ذمہ داروں کی جانب سے اس اہم عہدے پر بروقت تعیناتی نہ ہونا سنگین لاپروائی قرار دی جا رہی ہے ۔ ذرائع کے مطابق عہدہ خالی ہونے کے سبب ادائیگیوں کی منظوری، سالانہ مالیاتی بیانات کی تیاری، بجٹ اخراجات کی مانیٹرنگ اور آڈٹ رپورٹس کے فالو اپ مراحل شدید متاثر ہوئے ہیں۔

ماہرین کے مطابق سی جی اے کی مستقل تعیناتی نہ ہونے کے سبب مالیاتی شفافیت، ادائیگیوں کی درستگی اور پبلک فنانس مینجمنٹ نظام میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ مستقل سی جی اے کی غیر موجودگی میں سرکاری فنڈز کے موثر استعمال اور رپورٹنگ کے بروقت اجرا میں مشکلات سامنے آ رہی ہیں، متعدد محکموں کی مالیاتی رپورٹس تاخیر کا شکار ہیں، شفافیت اور احتساب کے تقاضے پورے نہیں ہو پا رہے ۔ مزید برآں عالمی مالیاتی اداروں کو بھی پاکستان کے مالیاتی ڈیٹا کی اپڈیٹ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اگر آئی ایم ایف نے اس معاملے کو اجاگر کردیا تو صورتحال مزید پیچیدہ ہوسکتی ہے ، وزیرِاعظم آفس اور وزارتِ خزانہ دونوں نے معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے ۔ مالیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی تعیناتی نہ کی گئی تو نہ صرف وفاقی مالیاتی نظم مزید کمزور ہو گا بلکہ قومی خزانے کے تحفظ، آڈٹ کے تسلسل، اور شفافیت کے اصول بھی متاثر ہوں گے ۔ ذرائع کے بقول حکومت کو فوری اس عہدے پر پیشہ ورانہ اہلیت رکھنے والے میرٹ پر افسر کی تقرری کرنی چاہیے تاکہ ملک کے مالیاتی نظم کو بحران سے نکالا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاک ، سری لنکا پہلا ون ڈے آج، شاہین کا ٹیم پر فارمنس پر فوکس

افغانستان بورڈ کے چیف سلیکٹر کرکٹ آسٹریلیا پر برہم

ورلڈ سنوکر، محمد آصف نے تیسرا گروپ میچ بھی جیت لیا

سابق جنوبی افریقی کرکٹرجونٹی رہوڈز بھی دہلی میں آلودگی سے پریشان

سری لنکا کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن

جہاں آرا کے ہراسانی الزامات ،بی سی بی کی کارروائی شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak