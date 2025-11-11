ڈیڑھ ماہ گزرگیا،پاکستان نرسنگ کونسل کے ممبران کاتقررمکمل نہ ہوسکا
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل ڈیڑھ ماہ سے تشکیل نہیں پا سکی ہے، پاکستان نرسنگ اینڈمڈوائفری کونسل آرڈیننس 2025 نافذ ہوئے ڈیڑھ ماہ گزرنے کے باوجود پاکستان نرسنگ کونسل کے 10 ممبران کا تقررزمکمل نہیں ہوسکا ہے۔
وزیراعظم نے پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کے نو ممبران کا تقرر کیا ہے، نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل مکمل نہ ہونے کے باعث صدر و نائب صدر کا انتخاب بھی نہیں ہو سکا ، وزارت قومی صحت نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد ستمبر میں پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل آرڈیننس 2025 نافذ کر دیا تھا۔