دہشتگردوں کو اپنے علاقہ میں نہیں آنے دینگے :قبائلی والدین پر عزم

  • پاکستان
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)کیڈٹ کالج وانا پر فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کے حملے کے بعد زیر تعلیم بچوں کے والدین کا ویڈیو بیان سامنے آگیا، جس میں انہوں نے دہشتگردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل اور امن کی بحالی کا عزم ظاہر کیا ہے۔

والدین نے کہا کیڈٹ کالج میں زیادہ تر طلبہ مقامی قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم اور بہتر مستقبل کیلئے سکول بھیجا، مگر یہ خوارج معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے ۔ ایک والد نے کہا خوارج دین کے ہیں نہ ہی انسانیت کے ۔ ان کا مقصد صرف تباہی اور خون ریزی ہے ۔ ہم وزیر، محسود سمیت پورا علاقہ متحد ہے اور اپنے علاقوں میں ان دہشتگردوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے ۔ دوسری جانب سکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دہشتگردوں کے حملے کو ناکام بنایا اور فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشتگرد موقع پر ہلاک کر دیئے گئے ۔ علاقے کے عوام نے سکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا پاک آرمی زندہ باد۔ یہ ہمارے بچوں اور وطن کی محافظ ہے۔

