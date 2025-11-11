پنجاب :سکول ٹیچر انٹرن کی بھرتی کیلئے پالیسی میں تبدیلی
لاہور(خبر نگار)سکول ٹیچر انٹرن کی بھرتیاں ، پالیسی میں تبدیلی کردی گئی، ہر بھرتی کیلئے الگ سے درخواست دینا ہوگی، ہر سکول میں ایس ٹی آئی پوسٹ پر اپلائی کیلئے ایک ہزار روپے جمع کروانے ہونگے۔
گزشتہ سال ایس ٹی آئی کی بھرتی کیلئے 4 سے 5 لاکھ نوجوانوں نے اپلائی کیا تھا اس دفعہ پچھلی بار سے زائد درخواستیں جمع ہونے کی امید ہے ، امیدواروں سے اکٹھی ہونے والی رقم سے ہی معاوضوں کی ادائیگی کی جائیں گی، سابقہ ایس ٹی آئیز کو بھی کنٹریکٹ مکمل ہونے کے بعد ہی معاوضوں کی ادائیگیاں کی گئی تھی۔