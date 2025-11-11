صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب :سکول ٹیچر انٹرن کی بھرتی کیلئے پالیسی میں تبدیلی

  • پاکستان
پنجاب :سکول ٹیچر انٹرن کی بھرتی کیلئے پالیسی میں تبدیلی

لاہور(خبر نگار)سکول ٹیچر انٹرن کی بھرتیاں ، پالیسی میں تبدیلی کردی گئی، ہر بھرتی کیلئے الگ سے درخواست دینا ہوگی، ہر سکول میں ایس ٹی آئی پوسٹ پر اپلائی کیلئے ایک ہزار روپے جمع کروانے ہونگے۔

گزشتہ سال ایس ٹی آئی کی بھرتی کیلئے 4 سے 5 لاکھ نوجوانوں نے اپلائی کیا تھا اس دفعہ پچھلی بار سے زائد درخواستیں جمع ہونے کی امید ہے ، امیدواروں سے اکٹھی ہونے والی رقم سے ہی معاوضوں کی ادائیگی کی جائیں گی، سابقہ ایس ٹی آئیز کو بھی کنٹریکٹ مکمل ہونے کے بعد ہی معاوضوں کی ادائیگیاں کی گئی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کامیابی کیلئے چیٹ کوڈ جو آپ کے دماغ کو بدل سکتا ہے

کیا روزمرہ استعمال والی پانی کی بوتلوں کو دھونا چاہیے

سعودی عرب کو برسوں پہلے کھویا ہوا پھول واپس مل گیا

بچے 36پاؤنڈ کا کیک 36سیکنڈ میں ہی چٹ کرگئے

خاتون کی پلکوں سے 250جوئیں،انکے 85انڈے برآمد

ہوٹل ریزرویشن منسوخ نہ ہونے پر 280گنا زیادہ رقم کی ادا ئیگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak