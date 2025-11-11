صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزارتِ مواصلات کا 500 ڈاکخانے ڈیجیٹلائز کرنیکا حکم

  • پاکستان
وزارتِ مواصلات کا 500 ڈاکخانے ڈیجیٹلائز کرنیکا حکم

ڈاکخانوں میں ای کامرس، آن لائن بینکنگ اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائینگی

 اسلام آباد (ایس ایم زمان) وزارتِ مواصلا ت نے پاکستان پوسٹ آفس کو ڈیجیٹلائزیشن کے عمل میں تیزی لانے اور ای کامرس سمیت جدید آن لائن خدمات شروع کرنے کی ہدایت دی ہے ۔ ذرائع کے مطابق وزارت نے ابتدائی مرحلے میں ملک کے 500ڈاکخانوں کو جدید کمپیوٹرائزڈ نظام سے منسلک کرنے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم دیا ہے ۔ منصوبے کے تحت ڈاکخانوں میں ای کامرس، آن لائن بینکنگ، ڈیلیوری سسٹم اور صارفین کے لیے دیگر ڈیجیٹل سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزارتِ مواصلات نے پاکستان پوسٹ آفس سے بجٹ تخمینہ، سفارشات اور منصوبہ بندی کی تفصیلات جلد از جلد جمع کرانے کی ہدایت کی ہے تاکہ ڈاکخانوں کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے ۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان پوسٹ کو عالمی معیار کے مطابق فعال، شفاف اور تیز رفتار سروس فراہم کرنے والے ادارے میں تبدیل کرنا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاک ، سری لنکا پہلا ون ڈے آج، شاہین کا ٹیم پر فارمنس پر فوکس

افغانستان بورڈ کے چیف سلیکٹر کرکٹ آسٹریلیا پر برہم

ورلڈ سنوکر، محمد آصف نے تیسرا گروپ میچ بھی جیت لیا

سابق جنوبی افریقی کرکٹرجونٹی رہوڈز بھی دہلی میں آلودگی سے پریشان

سری لنکا کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن

جہاں آرا کے ہراسانی الزامات ،بی سی بی کی کارروائی شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak