پختونخوا، سکولوں سے باہر 49 لاکھ بچوں کیلئے تعلیمی ایکشن پلان تیار
آلٹرنیٹ لرننگ پاتھ وے ، گرلز کمیونٹی سنٹرز،پری فیبریکیٹڈ سکولز قائم کرنیکامنصوبہ 25فیصد بچے غربت ،10فیصدبچے سکول قریب نہ ہونے کے باعث تعلیم سے محروم
پشاور(ذیشان کاکاخیل)خیبر پختونخوا میں سکولو ں سے باہر بچوں کی تعداد4.92 ملین ہو گئی ، محکمہ تعلیم نے بچوں کو سکولوں میں لانے کے لئے تعلیمی ایکشن پلان تیار کر لیا ، پلان کے مطابق صوبے میں آلٹرنیٹ لرننگ پاتھ وے سنٹرز ، گرلز کمیونٹی سنٹرز، پری فیبریکیٹڈ سکولز کا قیام عمل میں لایا جائے گا ،ملک اور خیبر پختونخوا میں سکولوں سے باہر بچوں کا ڈیٹا مرتب کر لیا گیا ، جس کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ 9 ،سندھ میں 7 ، خیبرپختونخوا میں 4 اور بلوچستان میں 2 ملین سے زائد بچے سکولوں سے باہر ہیں، دستاویز کے مطابق سکولوں کی اپ گریڈیشن ، آن لائن کلاسز کا آغاز کرنے سے سکولوں سے باہر طلبہ کی تعداد کم ہوسکتی ہے ،تعلیم کارڈ،جدید آئی ٹی لیب کے قیام اور سکولوں کو آئوٹ سورس کرنے کے ذریعے سکولوں سے باہر بچوں کی تعداد کم کی جاسکتی ہے ،4 بڑی وجوبات کی وجہ سے 77 فیصد بچے سکول سے باہر ہیں، صوبے میں 25 فیصد بچے غربت کے باعث سکول سے باہر ہیں ،جبکہ دور دراز کے علاقوں میں10 فیصد بچوں کے لئے قریبی سکول ہی نہیں۔