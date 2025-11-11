صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مانچسٹر میں مقیم پاکستانیوں کو پاسپورٹ نائیکوپ حصول میں مشکلات

  • پاکستان
مانچسٹر میں مقیم پاکستانیوں کو پاسپورٹ نائیکوپ حصول میں مشکلات

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) مانچسٹر اور گردو نواح میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو پاسپورٹ اور نادرا کارڈ (نائیکوپ کارڈ) کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔۔۔

 ایجنٹ مافیا منہ مانگے دام وصول کر نے لگا، پاکستانی کمیونٹی نے وزیر اعظم شہبازشریف ،ڈپٹی وزیر اعظم ووزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کیلئے آسانیاں پیدا کرنے کیلئے اقدامات کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کامیابی کیلئے چیٹ کوڈ جو آپ کے دماغ کو بدل سکتا ہے

کیا روزمرہ استعمال والی پانی کی بوتلوں کو دھونا چاہیے

سعودی عرب کو برسوں پہلے کھویا ہوا پھول واپس مل گیا

بچے 36پاؤنڈ کا کیک 36سیکنڈ میں ہی چٹ کرگئے

خاتون کی پلکوں سے 250جوئیں،انکے 85انڈے برآمد

ہوٹل ریزرویشن منسوخ نہ ہونے پر 280گنا زیادہ رقم کی ادا ئیگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak