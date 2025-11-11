مانچسٹر میں مقیم پاکستانیوں کو پاسپورٹ نائیکوپ حصول میں مشکلات
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) مانچسٹر اور گردو نواح میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو پاسپورٹ اور نادرا کارڈ (نائیکوپ کارڈ) کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔۔۔
ایجنٹ مافیا منہ مانگے دام وصول کر نے لگا، پاکستانی کمیونٹی نے وزیر اعظم شہبازشریف ،ڈپٹی وزیر اعظم ووزیر خارجہ اسحاق ڈار اور پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کیلئے آسانیاں پیدا کرنے کیلئے اقدامات کریں۔