اپوزیشن کے3 ووٹ بھی آئینی ترمیم کی منظور ی میں شامل
ایم کیو ایم اور اے این پی کو مقامی حکومتوں سے متعلق لالی پاپ دئیے گئے ایمل ولی خان کاجوشِ خطابت ،اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراداد دینے پہنچ گئے
اسلام آباد (سہیل خان) 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے صدرِ مملکت کو تاحیات استثنیٰ مل گیا، ماضی میں صدر نے اسی پار لیمنٹ کو اپنے اختیارات منتقل کئے ،اب اسی پار لیمنٹ نے صدر کو مزید طاقت دیدی ہے ۔اپوزیشن کی تین جماعتیں بھی بے نقاب ہوگئیں۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی تین جماعتوں کی حمایت سے بل منظور ہوا جبکہ بعض ارکان نے غیر معمولی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان اور اے این پی کو مبینہ طور پر صوبہ پختونخوا میں مقامی حکومتوں سے متعلق ترامیم کے لالی پاپ دئیے گئے ۔
پی ٹی آئی کے سینیٹرسیف اللہ ابڑو پارٹی سے بے وفائی کے پیش نظرسینیٹ رکنیت سے مستعفی ہوگئے ۔جے یو آئی کے سینیٹر احمد خان اور بلوچستان عوامی پارٹی (مینگل) کی نسیمہ احسان نے بھی بل کے حق میں ووٹ دیا۔ کافی عرصہ بعدوفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی بھی اجلاس میں شریک ہوئے جبکہ انتہائی علالت کے باعث سینیٹر عرفان صدیقی شریک نہ ہوسکے ۔سینیٹر ایمل ولی خان کے جوشِ خطابت کے دوران وفاقی وزراء ان سے ملاقات کے لیے پہنچے جن میں سینیٹر اسحاق ڈار بھی شامل تھے ۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں مہمند نے دورانِ رائے شماری وفاقی وزراء کی ایوان بالا میں موجودگی پر اعتراض اٹھایا۔