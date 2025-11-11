حکومتی حکمت عملی کامیاب، پی ٹی آئی صرف برستی رہی
پی ٹی آئی نے ایوان میں بحث تو کی مگر کمیٹی اجلاس میں اپنی تجاویز دینا گوارا نہ کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی سینیٹرز نے ایوان میں اپنی حکمت عملی کے مطابق رویہ اختیار کیا
اسلام آباد (سید قیصر شاہ ) ایوان بالا میں حکومت 27 ویں آئینی ترمیم منظور کرانے میں کامیاب ہوگئی۔ پی ٹی آئی نے 27 ویں ترمیم بارے ایوان میں تفصیلی بحث تو کی مگر کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوکر اپنی تجاویز دینا گوارا نہ کیا ۔ پی ٹی آئی والے بس ایوان میں ہی زبانی جمع خرچ کرتے رہے اور حکومت پر برستے رہے ،حکومت و اتحادی جماعتوں نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے ترمیم منظور کرالی۔ اس بار تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ایک ایک سینیٹر نے ترمیم کی حمایت میں اعلانیہ ووٹ دیا ۔ترمیم منظور ہونے سے پہلے بھی ایوان کا ماحول معمول کے مطابق ہوا اور احتجاج کی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہی اور اس دھن میں ترمیم کو منظور کر لیا گیاجبکہ حمایت میں ووٹ دینے والے دونوں سینیٹرز کو ان کی پارٹیوں نے نکال دیا۔