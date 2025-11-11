صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی ترمیم سے ملکی دفاع مزید مضبوط

آئینی ترمیم سے ملکی دفاع مزید مضبوط

لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین میں ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونے دیگی جو 1973 ئکے آئین کی روح کے منافی ہو، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہوگا۔

ان خیالات کا اظہارانہوں نے ضلع اٹک کی تحصیل حضرو میں پاسپورٹ دفتر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ضلعی صدر پیپلز پارٹی سردار اشعر حیات ،سردار ذوالفقار حیات ، نصیر جدون،ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ جمال مصطفی قاضی اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کی روح کے ساتھ کھڑی ہے ،پیپلزپارٹی نے ہمیشہ آئین کی حفاظت کی، اس وقت جوآئینی اقدامات کئے جا رہے ہیں وہ بے نظیر شہید کی جانب سے کئے گئے میثاق جمہوریت کے مطابق ہیں،این ایف سی ایوارڈ کو ختم کرنے کے سلسلے میں پیپلز پارٹی نے اس کی شدید مخالفت کی اور اس امر کو دہرایا کہ صوبائی خود مختاری ہر صورت میں قائم رہنی چاہیے ،آئینی عدالت کے قیام سے قانونی معاملات میں مدد حاصل ہوگی ، اس وقت پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔

