باجوڑ،فتنہ الخوارج کے حملہ سے متاثرمسجد کی تعمیروتزئین مکمل
مسجد بحالی کے بعد تمام ضروری سہولیات فعال ،عوام کاپاک فوج سے اظہارتشکر
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)پاک فوج کی جانب سے ضلع باجوڑ(سلیمان خیل)میں سب سے بڑی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین مکمل ہوگئی، جس پر عوام نے پاک فوج سے اظہارِ تشکر کیا،ضلع باجوڑ میں سلیمان خیل کی سب سے بڑی جامع مسجد کو دہشتگردوں نے شہید کر دیا تھا، ذرائع کے مطابق فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نے مسجد کی دوبارہ مرمت و تزئین مکمل کر لی، مسجد کے اندر قالین، انورٹر، پنکھے اور سولر سسٹم سمیت تمام اشیا دوبارہ نصب کی گئی ہیں، مسجد کی بحالی کے بعد تمام تر ضروری سہولیات فعال کر دی گئیں،مقامی عوام کے مطابق یہ مسجد (باجوڑ )سلیمان خیل کی ایک تاریخی مسجد ہے جو فتنہ الخوارج کے حملہ سے متاثر ہوئی تھی، دہشت گردوں کے حملہ میں مسجد کا سولر سسٹم، دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ تباہ، جبکہ عمارت کو شدید نقصان پہنچاتھا۔