صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باجوڑ،فتنہ الخوارج کے حملہ سے متاثرمسجد کی تعمیروتزئین مکمل

  • پاکستان
باجوڑ،فتنہ الخوارج کے حملہ سے متاثرمسجد کی تعمیروتزئین مکمل

مسجد بحالی کے بعد تمام ضروری سہولیات فعال ،عوام کاپاک فوج سے اظہارتشکر

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)پاک فوج کی جانب سے ضلع باجوڑ(سلیمان خیل)میں سب سے بڑی جامع مسجد کی تعمیر و تزئین مکمل ہوگئی، جس پر عوام نے پاک فوج سے اظہارِ تشکر کیا،ضلع باجوڑ میں سلیمان خیل کی سب سے بڑی جامع مسجد کو دہشتگردوں نے شہید کر دیا تھا، ذرائع کے مطابق فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نے مسجد کی دوبارہ مرمت و تزئین مکمل کر لی، مسجد کے اندر قالین، انورٹر، پنکھے اور سولر سسٹم سمیت تمام اشیا دوبارہ نصب کی گئی ہیں، مسجد کی بحالی کے بعد تمام تر ضروری سہولیات فعال کر دی گئیں،مقامی عوام کے مطابق یہ مسجد (باجوڑ )سلیمان خیل کی ایک تاریخی مسجد ہے جو فتنہ الخوارج کے حملہ سے متاثر ہوئی تھی، دہشت گردوں کے حملہ میں مسجد کا سولر سسٹم، دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ تباہ، جبکہ عمارت کو شدید نقصان پہنچاتھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کامیابی کیلئے چیٹ کوڈ جو آپ کے دماغ کو بدل سکتا ہے

کیا روزمرہ استعمال والی پانی کی بوتلوں کو دھونا چاہیے

سعودی عرب کو برسوں پہلے کھویا ہوا پھول واپس مل گیا

بچے 36پاؤنڈ کا کیک 36سیکنڈ میں ہی چٹ کرگئے

خاتون کی پلکوں سے 250جوئیں،انکے 85انڈے برآمد

ہوٹل ریزرویشن منسوخ نہ ہونے پر 280گنا زیادہ رقم کی ادا ئیگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak