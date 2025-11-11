کرتار پور :بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریب ختم
پوری دنیا گھوم چکے ، پاکستان جیسا پیار نہیں ملا ،بہترین انتظامات پر مشکورہیں:یاتری
شکر گڑھ (تحصیل رپورٹر )گوردوارہ دربار صاحب کرتار پور میں بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں جنم دن کے حوالے سے تقریب ختم ہوگئی ، پاکستان اور بیرون ملک سے آئے 5 ہزار سکھ یاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کیں تاہم بھارت نے گزشتہ روز بھی کرتارپور راہداری نہ کھولی جس کی وجہ سے خواہشمند ہزاروں بھارتی یاتری بذریعہ راہداری کرتارپوردربار کی یاترا سے محروم رہے ۔دریں اثناء دربار میں تقریب ختم ہونے کے بعد 2 ہزار بھارتی یاتری گورو دوارہ روہڑی صاحب ایمن آباد روانہ ہو گئے ، جہاں سے شام کو گورو دوارہ ڈیرہ صاحب لاہور جائیں گے ، دو روز لاہور کی سیر اور شاپنگ کے بعد بھارتی یاتری 13 نومبر کو براستہ واہگہ واپس بھارت لوٹ جائیں گے ۔ سکھ یاتریوں نے پاکستان کی طرف سے کئے گئے انتظامات کو بے حد سراہا اور بہترین انتظامات پر اظہار تشکر کرتے کہا کہ پوری دنیا گھوم چکے لیکن پاکستان جیسا پیار کہیں نہیں ملا ۔