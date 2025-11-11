صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی کا ماحول گرم رہا، سیاسی احتجاج، کشیدگی برقرار

پی ٹی آئی کے نعرے ، اقبال آفریدی کی ایوان میں اذان،ماحول مزید جذباتی جے یو آئی نے احتجاج میں پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا،آصفہ بھٹو مسکراتی رہیں

 اسلام آباد (سہیل خان،اسلم لڑکا) قومی اسمبلی اجلاس کے آغاز میں ہی ماحول گرم ہوگیا اور سیاسی گرما گرمی شدت اختیار کر گئی۔ اپوزیشن ارکان بانی پی ٹی آئی کی تصاویر والے پوسٹرز اٹھا کر ایوان میں داخل ہوئے اور شدید نعرے بازی کی۔ اپوزیشن رکن اقبال آفریدی نے ایوان میں اذان دی جس سے ماحول مزید جذباتی ہو گیا۔ اپوزیشن نے آئین کے لیے دعا کرانے کا بھی مطالبہ کیا جبکہ پی ٹی آئی ارکان نے آئین کا جنازہ ہے ، ذرا دھوم سے نکلے گا کے نعرے لگائے ۔ متعدد پی ٹی آئی ارکان سپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے اور آمریت کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں نعرے لگائے جس میں محمود خان اچکزئی بھی شامل تھے تاہم جے یو آئی ف کے ارکان احتجاج میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے اور اپنی نشستوں پر موجود رہے ۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن رکن اسد قیصر نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو پر تنقید کی، جواب میں پی پی کے راجہ پرویز اشرف نے تنقیدی نشتر چلائے ۔ اس دوران آصفہ بھٹو مسکراتی رہیں۔

