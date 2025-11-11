9 مئی کیس :یاسمین راشد و دیگر کیخلاف سرکاری گواہ 10نومبر کو طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر)انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور محمود الرشید و دیگر کیخلاف 9 مئی جلائو گھیرائو کے 3 مقدمات میں سرکاری گواہوں کو بیانات ریکارڈ کرانے کیلئے 10 نومبر کو طلب کرلیا۔۔۔
کوٹ لکھپت جیل میں ہونے والی کارروائی کے دوران زیر حراست رہنماؤں میں شاہ محمود قریشی ، عمر سرفراز چیمہ کی حاضری مکمل کی گئی۔انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے 9 مئی عسکری ٹاور حملہ سمیت چار مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواستوں پر 13 نومبر تک ریکارڈ طلب کرلیا۔انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے 9 مئی جلائو گھیرائو کے پانچ مقدمات میں سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت کی درخواستوں پر 15 نومبر کو وکیل سے دلائل طلب کر لئے ، عدالت نے ریکارڈ پیش کرنے کیلئے مہلت دیدی۔انسداد دہشتگردی عدالت کے جج منظر علی گل نے 9 مئی کے مقدمات میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت کی درخواستوں پر سرکاری وکیل کو ریکارڈ پیش کرنے کیلئے 15 نومبر تک مہلت دے دی۔