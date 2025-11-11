سرکاری حج سکیم، واجبات ادائیگی کی آخری تاریخ 15 نومبر
اسلام آباد(اے پی پی)وزارت مذہبی امور نے سرکاری سکیم کے حج 2026 ئکے درخواست گزاروں سے کہا ہے کہ حج واجبات کے بنیادی پیکیج کی دوسری قسط ساڑھے 6 لاکھ روپے جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 نومبر بروز ہفتہ مقرر ہے۔
ترجمان وزارت مذہبی امور نے اپنے بیان میں کہا کہ اضافی سہولیات مثلا ڈبل بیڈ الگ کمرہ کے درخواست گزاروں کو دوسری قسط کے ساتھ 2 لاکھ فی کس اضافی ، 3 بیڈ والوں کواضافی 67 ہزار فی کس دینا ہونگے ،4 تا 6 افراد ،فیملی روم یا شیئرنگ روم کیلئے اضافی اخراجات نہیں ۔ درخواستگزار بینک سے پیکیج تبدیل کرا کر اضافی رقم جمع کرا دیں، بعد میں یا سعودی عرب پہنچ کر حج پیکیج میں تبدیلی ممکن نہیں ہو گی۔