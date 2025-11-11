صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب پولیس کے 7 افسروں کے تقرروتبادلے

  • پاکستان
لاہور(سٹاف رپورٹر، کرائم رپورٹر)آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 7 افسروں کے تقررو تبادلے کر دئیے، نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔

ترجمان کے مطابق آئی جی پنجاب نے ڈی پی او لیہ علی وسیم کو ڈی پی او ڈیرہ غازی خان ،ڈی پی او ڈی جی خان کیپٹن(ر) طارق ولایت کو ایس ایس پی ریسرچ اینڈ اینیلیسز سی ٹی ڈی پنجاب ،اے آئی جی ویلفیئر سید عبدالرحیم شیرازی کو ڈی پی او منڈی بہاؤالدین ،ڈی پی او منڈی بہاؤالدین وسیم ریاض اے آئی جی انفارمیشن ٹیکنالوجی سی پی او تعینات جبکہ ایس پی انوسٹی گیشن ڈی جی خان شمس الدین کو ڈی پی او لیہ کا اضافی چارج دیدیا گیا۔آئی جی پنجاب نے دو ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دئیے ،واجد علی کو ڈسٹرکٹ آفیسر سپیشل برانچ ٹوبہ ٹیک سنگھ ،محمود الحسن کو ڈسٹرکٹ آفیسر سپیشل برانچ جھنگ تعینات کر دیا گیا۔

